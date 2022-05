Fulmine si abbatte su un albero a Udine e lo tronca a metà

Fortunatamente non si registrano feriti.

E’ stato abbattuto l’albero che nei giorni scorsi era stato colpito da un fulmine. E’ accaduto nella zona del Villaggio del Sole, vicino alla chiesa di San Cromazio d’Aquileia.

Eranostati in molti i residenti spaventati dal rumore e che posi sono andati a vedere cosa fosse successo. Il fulmine ha colpito in pieno l’albero spezzando i rami e facendoli cadere a terra. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e non si registrano feriti.

