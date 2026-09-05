Maratonina Città di Udine, tutto pronto per la 26ª edizione: nuovo percorso e già 1400 iscritti

Tre giorni di sport, iniziative e inclusione nel cuore di Udine per la 26ª edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre. L’evento è stato presentato sabato 5 settembre all’Hotel Astoria e si prepara a richiamare nel capoluogo friulano migliaia di atleti, appassionati e famiglie. Sono già 1.400 gli iscritti alla mezza maratona, che quest’anno proporrà anche un percorso completamente rinnovato e una novità assoluta: il primo Campionato nazionale degli operatori sanitari.



Il programma affiancherà alla gara principale alcuni degli appuntamenti ormai tradizionali, dalla Salita del Castello alla MiniRun, dalla Corsa con il cane alla StraUdine. A caratterizzare l’edizione 2026 sarà però soprattutto la Fiaso Run, iniziativa dedicata al mondo della sanità che porterà a Udine anche il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Un nuovo percorso tra Udine e Tavagnacco

La Maratonina si correrà su un tracciato inedito di 21,097 chilometri, ideato da Manuel Burello e certificato dall’architetto Stefano Bassan per World Athletics AIMS. Il percorso resterà valido per i prossimi cinque anni ed è stato studiato per essere particolarmente veloce, grazie alla sostanziale assenza di pendenze.



La grande novità è l’allargamento della gara anche al territorio di Tavagnacco. La partenza sarà da viale della Vittoria, con il passaggio attraverso piazza I Maggio, piazza Patriarcato, via Treppo e numerose altre strade cittadine. Gli atleti raggiungeranno quindi la zona nord di Udine attraverso viale Volontari della Libertà, piazzale Chiavris, viale Tricesimo e via Tavagnacco.



La corsa entrerà poi nel Comune di Tavagnacco attraversando, tra le altre, via Padova, via Galilei, piazza Indipendenza, via Mazzini, via Colugna e via Battisti. Il rientro a Udine avverrà attraverso via Lombardia e la zona dello stadio, per poi proseguire verso il centro passando da piazzale Cavedalis, via Galilei, piazzale XXVI Luglio, viale Duodo, viale delle Ferriere e viale Trieste. Il traguardo sarà in piazza Libertà, davanti alla Loggia del Lionello.

La Maratonina diventa Campionato nazionale degli operatori sanitari

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è il debutto della Fiaso Run – Una corsa della salute, promossa dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. La Maratonina di Udine ospiterà così il primo Campionato nazionale degli operatori sanitari, aperto a chi lavora nella sanità pubblica e privata, alle associazioni dei pazienti, al volontariato, al Terzo settore e alle realtà impegnate nella promozione della salute.



Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della Fiaso Run. L’iniziativa rappresenta il debutto di un format destinato successivamente ad approdare anche in altre città italiane, con l’obiettivo di mettere insieme prevenzione, attività fisica e corretti stili di vita.



Sabato 19 settembre la Sala Ajace di Palazzo D’Aronco ospiterà inoltre il convegno “Attività fisica e salute: è ora di muoversi!”, al quale parteciperanno, tra gli altri, il ministro della Salute Orazio Schillaci e l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. Tra i testimonial annunciati anche la campionessa olimpica Manuela Di Centa.



Nel centro cittadino sarà allestito anche un Villaggio della Salute e dello Sport, aperto a cittadini e famiglie, con iniziative di prevenzione e informazione organizzate in collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. “Fiaso Run è una delle prime iniziative con cui la Federazione mette concretamente insieme prevenzione, salute e sport – ha sottolineato il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle –. La presenza del ministro Schillaci e delle istituzioni conferma l’importanza di questo percorso”.

In gara anche i “Rianimatori in corsa”

Alla partenza della mezza maratona sarà presente anche il Bls-Run-Team, la squadra dei cosiddetti “Rianimatori in corsa”. Il gruppo è composto da persone formate e certificate nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, facilmente riconoscibili grazie alla maglietta arancione.



Il progetto era nato alla fine del 2013, dopo il salvataggio di un atleta colpito da arresto cardiaco nel corso di una mezza maratona, e da allora accompagna diverse competizioni podistiche con l’obiettivo di aumentare la sicurezza lungo il percorso.

Dalla Salita del Castello alla StraUdine

Ad aprire il programma sarà, venerdì 18 settembre alle 18.30, la spettacolare Salita del Castello, cronoscalata a invito lungo i 300 metri della rampa che conduce al colle, con partenza da piazzetta Lionello.



Sabato 19 settembre spazio invece agli appuntamenti dedicati soprattutto a bambini e famiglie. Alle 16 partirà in centro storico la MiniRun Conad, su un circuito di un chilometro, mentre alle 16.45 sarà la volta della Corsa con il cane. Le premiazioni sono previste dalle 17.15 sul palco di piazza Libertà. Il momento principale arriverà domenica 20 settembre. La 26ª Maratonina Internazionale Città di Udine prenderà il via alle 9.30, mentre alle 10.35 scatterà la StraUdine – Città Fiera Mega Intersport, la corsa non competitiva di 10 chilometri che seguirà parte del percorso della mezza. Le premiazioni inizieranno alle 11.15 sotto la Loggia del Lionello.

La StraUdine dedicata a Dino Flaugnatti

L’edizione 2026 della StraUdine sarà dedicata alla memoria di Dino Flaugnatti, conosciuto come “Picon”, scomparso nel settembre 2023 all’età di 84 anni. Figura storica del Gruppo Sportivo Alpini, Flaugnatti ha dedicato gran parte della propria vita allo sport, partecipando e contribuendo all’organizzazione di manifestazioni di sci di fondo, corsa in montagna e scialpinismo.



Tra le competizioni legate al suo nome figurano la storica Scialpinistica del Canin, la staffetta di corsa in montagna “Trofeo Nazionale Città di Tarcento” e numerosi appuntamenti del Trofeo Gortani.

Iscrizioni, ritiro dei pettorali e viabilità

Per le gare non competitive le iscrizioni possono essere effettuate nelle casette predisposte in via Mercato Vecchio, già durante i giorni di Friuli Doc. Pettorali e pacchi gara potranno essere ritirati sabato 19 settembre dalle 9 alle 20 e domenica 20 dalle 7.30 alle 8.45. Gli spogliatoi e il deposito delle sacche saranno invece allestiti in piazza Duomo.

Particolare attenzione anche alle modifiche alla viabilità. Piazza I Maggio sarà chiusa dalla mezzanotte del 19 settembre fino alle 12.30 del 20 settembre, mentre viale della Vittoria e via Manin saranno interdette alla circolazione dalle 6 alle 12.30 di domenica. Piazza Patriarcato e la corsia ovest di viale Trieste saranno chiuse dalle 9 alle 12.30. Nelle altre strade interessate dalla gara le limitazioni resteranno in vigore soltanto per il tempo necessario al passaggio degli atleti. Per la sosta vengono consigliati il parcheggio Moretti, le vie limitrofe e viale Trieste.

Bordon: “Una manifestazione cresciuta insieme alla passione per la corsa”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Associazione Maratonina Udinese Paolo Bordon, che ha ricordato come in 26 edizioni l’evento sia progressivamente cresciuto, affiancando alla competizione sportiva momenti dedicati all’inclusione, all’animazione e alla partecipazione sociale. “È un piacere vedere come, grazie all’entusiasmo e all’attiva partecipazione di molti campioni e di semplici amatori, si sia diffusa sempre più nel nostro territorio la passione per la corsa”, ha spiegato Bordon, ringraziando il team organizzativo, i volontari, gli sponsor e gli enti coinvolti.