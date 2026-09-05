Malore sull’isola di Barbana, donna soccorsa e trasportata in ospedale

Soccorsa una donna nella laguna di Grado.

Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, sull’isola di Barbana, nella laguna di Grado, dove una donna ha accusato un malore e ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.



L’allarme è scattato intorno alle 13.30. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Grado si è messa subito in movimento con l’imbarcazione da soccorso in dotazione. A bordo del natante è stato imbarcato anche il personale sanitario, così da poter raggiungere rapidamente l’isola e valutare direttamente le condizioni della donna.

Il trasferimento attraverso i canali della laguna

Una volta arrivati a Barbana, i soccorritori hanno individuato la signora, che è stata affidata alle cure dei sanitari e sottoposta a una prima visita. Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, è emersa la necessità di procedere con ulteriori controlli in ospedale. La donna è stata quindi accompagnata fino all’imbarcazione dei Vigili del fuoco e caricata a bordo. Il natante ha poi lasciato l’isola e, navigando lungo i canali della laguna di Grado, ha raggiunto il Molo Torpediniere.



Ad attendere la donna sulla terraferma c’era un’ambulanza. Dopo il trasbordo dal mezzo nautico, la signora è stata affidata nuovamente al personale sanitario e trasportata in ospedale per gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari.