Omicidio di via Castions, De Toni: “Cordoglio per Abdellatif e vicinanza a chi ha vissuto momenti di paura”

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni è intervenuto sull’omicidio avvenuto nella serata di venerdì in via Castions, nel quartiere di Sant’Osvaldo, dove ha perso la vita Abdellatif Bensefiyan.



“Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, profondo cordoglio per la tragica morte di Abdellatif Bensefiyan, avvenuta ieri a Udine – ha dichiarato il primo cittadino –. Il mio pensiero va alla famiglia della vittima e a tutte le persone che sono state colpite, direttamente e umanamente, da questa terribile vicenda”.

Il pensiero ai residenti del quartiere

De Toni ha rivolto un pensiero anche alle persone che si trovavano nella zona al momento del delitto e ai residenti del quartiere, profondamente scossi da quanto accaduto. “Un pensiero va ai residenti del quartiere che hanno vissuto momenti di grande paura e sgomento. Di fronte a una tragedia così dolorosa, la nostra comunità deve stringersi con rispetto attorno a chi soffre”, ha aggiunto il sindaco.

L’omicidio è avvenuto attorno alle 20. Secondo la ricostruzione emersa nelle ore successive, Bensefiyan sarebbe stato raggiunto e colpito più volte con un oggetto appuntito. Le ricerche del presunto responsabile sono proseguite per tutta la notte tra Udine e i territori circostanti.

“Fare piena luce sull’accaduto”

Nella sua dichiarazione, De Toni ha quindi espresso fiducia nel lavoro degli investigatori e della magistratura impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

“Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, impegnate a fare piena luce sull’accaduto. Abbiamo fiducia che gli investigatori possano individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo grave delitto”, ha concluso il sindaco.