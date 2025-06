Giovedì 12 giugno alle ore 18, il Cinema Visionario di Udine ospiterà l’ultimo incontro della stagione primaverile di “Giovedì prima di tutto”, il ciclo di appuntamenti promosso da PrimaCassa FVG per raccontare storie, fatti, personaggi del Friuli Venezia Giulia.

“Siamo certi che sarà un incontro appassionante e in grado di trasmettere il valore dell’identità del nostro territorio, portandoci a scoprire personaggi di grande spessore”, ha dichiarato il presidente Marco Gasparini. “La nostra banca nasce dal territorio e per il territorio, e vogliamo che queste storie parlino di coraggio, sfida e determinazione: valori che condividiamo e che vogliamo continuare a promuovere”.

Protagonisti della serata saranno Tommaso Romanelli e Nino Solero, moderati dalla giornalista Monica Bertarelli.

Tommaso Romanelli porterà sullo schermo alcuni momenti del suo docufilm “No more trouble: cosa rimane di una tempesta”, dedicato al padre Andrea Romanelli, velista disperso in mare durante una regata. Il docufilm rappresenta un racconto intimo e coinvolgente, che intreccia memoria e ricerca, offrendo al pubblico uno spaccato profondo sul coraggio e il legame con le proprie radici.

A completare il quadro ci sarà la straordinaria storia di Antonio “Nino” Solero, alpinista e velista friulano che nel 1976 partì da Imperia a bordo di una piccola barca costruita in soli due mesi e senza motore. Con scorte ridotte e pescando in mare, Solero attraversò l’Atlantico in 34 giorni. Le sue imprese lo hanno portato a sfidare gli oceani e a diventare un pioniere, aprendo la strada a generazioni di navigatori italiani. Dal suo racconto emergono la forza dell’avventura e la determinazione di chi non si arrende mai.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la voce del cantautore Piero Sidoti, che accompagnerà il pubblico con le sue liriche evocative e la musica che saprà dare un ritmo unico ai ricordi e alle emozioni dei protagonisti.

Non mancheranno i momenti più toccanti: il ricordo di Andrea Romanelli, che nell’ultima alba prima della sua scomparsa getto in mare piccoli fogli accesi per salutare l’amico Nino, come un ultimo segno di un’amicizia e di un mare che non conosce confini. L’evento, che anticipa la pausa estiva e tornerà a ottobre, si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione sul sito www.giovediprimacassa.it. Seguirà un momento conviviale aperto a tutti.