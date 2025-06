Zoncolan a misura di bambino: in Carnia la montagna che educa e incanta

Le iniziative sullo Zoncolan per bambini e famiglie.

Per le famiglie che desiderano trascorrere tempo di qualità in un ambiente incontaminato, nel verde della natura e lontano dalla folla, Visit Zoncolan offre nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, un ricco calendario di esperienze pensate su misura per i più piccoli. Un modo per scoprire la montagna giocando, esplorando, imparando.

La proposta estiva dedicata ai bambini (ma che coinvolge tutta la famiglia) abbraccia attività educative e sensoriali, momenti di gioco e avventura, camminate semplici e divertenti. Il tutto in un contesto naturale sicuro, autentico, stimolante: i boschi e i borghi della Carnia.

Ogni esperienza è studiata per avvicinare i bambini alla natura attraverso l’osservazione, il tatto, l’olfatto, il movimento e il racconto. Con l’aiuto di guide qualificate e animatori esperti, i piccoli esploratori impareranno a riconoscere foglie, tracce di animali, suoni del bosco, profumi di erbe, colori e forme della natura.

Tra le proposte più coinvolgenti ci sono:

La Fattoria Diffusa , dove toccare con mano la vita rurale tra galline, orti, formaggi e laboratori creative (ogni venerdì, sabato e domenica mattina o su prenotazione).

, dove toccare con mano la vita rurale tra galline, orti, formaggi e laboratori creative (ogni venerdì, sabato e domenica mattina o su prenotazione). Lanternata nel bosco di notte: un’esperienza d’altri tempi, tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali, accompagnati da una guida che narra curiosi aneddoti, antiche leggende sui popoli che abitavano queste vallate e misteriose storie (ogni venerdì, sabato e domenica o su prenotazione).

un’esperienza d’altri tempi, tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali, accompagnati da una guida che narra curiosi aneddoti, antiche leggende sui popoli che abitavano queste vallate e misteriose storie (ogni venerdì, sabato e domenica o su prenotazione). Piccolo Esploratore del Bosco: un’esperienza sensoriale nel bosco fatta di giochi, profumi, tracce misteriose e tanta curiosità (Cercivento, sabato 14 giugno, dalle ore 15:30, durata 4 ore).

un’esperienza sensoriale nel bosco fatta di giochi, profumi, tracce misteriose e tanta curiosità (Cercivento, sabato 14 giugno, dalle ore 15:30, durata 4 ore). Laboratorio “Costruiamo un Vulcano! ”: un laboratorio creativo e scientifico dove ogni bambino costruirà il proprio vulcano e lo farà eruttare (Sutrio, venerdì 20 giugno, dalle ore 15:00, durata 3 ore).

”: un laboratorio creativo e scientifico dove ogni bambino costruirà il proprio vulcano e lo farà eruttare (Sutrio, venerdì 20 giugno, dalle ore 15:00, durata 3 ore). Laboratorio “Costruiamo un Aquilone!” : un laboratorio divertente dove ogni bambino costruirà e decorerà il proprio aquilone per poi lanciarlo nel Cielo (Sutrio, martedì 1 luglio, dalle ore 15:00, durata 3 ore. Tutti i materiali forniti in loco).

: un laboratorio divertente dove ogni bambino costruirà e decorerà il proprio aquilone per poi lanciarlo nel Cielo (Sutrio, martedì 1 luglio, dalle ore 15:00, durata 3 ore. Tutti i materiali forniti in loco). Rifugio Segreto nei Boschi: costruzione di un rifugio con materiali naturali, orientamento, giochi di squadra e merenda condivisa nel cuore del bosco (Comeglians, lunedì 14 luglio, dalle 15:00, durata 4 ore).

Ogni giornata diventa così un racconto, una storia che si costruisce passo dopo passo tra prati, ruscelli, stalle, fienili e sentieri. I bambini vengono coinvolti attivamente in giochi, quiz, piccole sfide, con momenti di condivisione e relax.

Le escursioni sono pensate per essere facilmente accessibili, con tempi rilassati, pause gioco e merende genuine. In molte proposte è prevista una degustazione finale di prodotti locali: un modo goloso e autentico per concludere l’esperienza.