Lutto nel mondo della musica friulana: è morto Marino Blasutig

Marino Blasutig aveva 64 anni.

Un pilastro sacro per la comunità udinese di cui faceva parte, ma non solo. Marino Blasutig, 64 anni, era il titolare del negozio “Art Guitars” in Via Santa Giustina, a Udine, posto nel quale, oltre a svolgere egregiamente la propria attività lavorativa, si era fatto volere bene e stimare dagli innumerevoli musicisti di tutto il Friuli che lo andavano a trovare, anche per fare quattro chiacchiere, e che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio.

Liuteria, riparazioni, modifiche e vendita di strumenti musicali, il negozio rappresentava tutto il mondo, in chiave musicale, di Marino. Fin dalla tenera età, in cui ha imbracciato per la prima volta una chitarra, ed ha imparato a suonarla da autodidatta, aveva capito che la musica sarebbe stato il suo mondo. E così è stato. Ha suonato in vari gruppi musicali, per poi dedicarsi totalmente alla riparazione e alla vendita di strumenti musicali nell’ultimo negozio che da diversi anni aveva aperto, a Udine.

Resideva nel quartiere Rizzi, poco distante dai figli Iaco e Gaia, di 23 anni e dalla moglie Chiara, di 61, che gli sono sempre stati vicini. Lo scorso agosto gli era stato diagnosticato un male incurabile, ma, nonostante i tentativi di cure, le sue condizioni sono precipitate in queste ultime tre settimane, fino ad oggi, in cui si è spento all’Hospice di Udine. Fino a domenica sarà possibile dare l’ultimo saluto presso la camera mortuaria, in seguito poi la salma verrà portata verso la cremazione.

(Visited 424 times, 707 visits today)