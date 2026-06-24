Sostenibilità, premio alla ricercatrice udinese per gli studi sui materiali green

Un riconoscimento alla ricerca e all’innovazione sostenibile: la Società Chimica Italiana ha assegnato il premio “Robert Karl Grasselli” alla ricercatrice udinese Maila Danielis, impegnata nello sviluppo di materiali green e processi chimici a ridotto impatto ambientale.

Il premio è stato consegnato a Torino in occasione del 24° congresso nazionale di Catalisi e viene attribuito ogni due anni a giovani scienziati under 37 che si distinguono per contributi innovativi nel campo della chimica applicata.

La ricerca sui materiali green

Il riconoscimento “Robert Karl Grasselli” celebra la figura del chimico industriale statunitense noto per i suoi studi sui catalizzatori e per aver sviluppato processi innovativi nella produzione dell’acrilonitrile, composto fondamentale per i polimeri. Il premio valorizza giovani ricercatori che si distinguono per l’impatto scientifico e applicativo delle loro ricerche nel settore della catalisi.

Al centro del lavoro di Maila Danielis c’è lo sviluppo di materiali a basso impatto ambientale e di processi innovativi per la trasformazione di gas serra come anidride carbonica e metano. Le sue ricerche puntano a rendere più sostenibili i processi industriali attraverso l’uso di materiali e tecnologie in grado di ridurre le emissioni e valorizzare la CO₂ come risorsa.

La ricercatrice è anche co-leader del progetto europeo “C-Net”, coordinato dall’Università di Udine, che mira a trasformare l’anidride carbonica in prodotti utili.

Il percorso accademico

Udinese, Maila Danielis è ricercatrice di chimica industriale e tecnologica presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine. Dopo la laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e l’energia, ha conseguito il dottorato in Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale nello stesso ateneo.

La sua attività di ricerca si è sviluppata anche a livello internazionale, con esperienze al Brookhaven National Laboratory negli Stati Uniti e all’Università del Surrey nel Regno Unito. È inoltre titolare di due brevetti nel campo dei materiali innovativi per la chimica sostenibile.

Il significato del premio Grasselli

Il premio è intitolato a Robert Karl Grasselli (1930–2018), chimico industriale e innovatore nel campo della catalisi. Con oltre 160 brevetti, ha contribuito allo sviluppo di processi industriali fondamentali per la chimica moderna.