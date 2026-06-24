Sauris, esce di strada e finisce nel bosco: chi è la vittima del tragico incidente

Si chiamava Slavica Petris, 59 anni, ed era la responsabile commerciale dello storico birrificio saurano: è lei la donna che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella serata di martedì 23 giugno a Sauris di Sopra, dopo essere uscita di strada con la propria automobile e finita giù per la scarpata in una zona boschiva.

A trovarla è stato il marito, Sandro Petris, titolare dello Zahre Beer, che non vedendola rientrare a casa aveva iniziato a cercarla, allarmato da un ritardo insolito. Una ricerca drammatica, conclusa nel peggiore dei modi.

Il mancato rientro e la ricerca del marito

La donna non era rientrata a casa all’orario previsto. Il marito, preoccupato, ha quindi deciso di percorrere a ritroso il tragitto che la moglie avrebbe dovuto fare. Proprio durante le ricerche, l’uomo ha individuato l’auto fuori strada in un tratto boschivo, facendo scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20, nei pressi dell’Agriturismo Monte Ruke. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo un tratto di strada particolarmente stretto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata ed è precipitata in una scarpata, terminando la sua corsa tra la vegetazione.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti l’equipe dell’elisoccorso regionale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, i carabinieri e i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Forni di Sopra, impegnati nelle operazioni di recupero.

I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile: per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Dopo il nulla osta del magistrato è stato possibile procedere con il recupero della salma e del veicolo. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’uscita di strada.