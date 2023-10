Mostra e concorso di mattoncini Lego al Città Fiera.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre a Città Fiera torna con la sua seconda edizione l’appuntamento con i mattoncini Lego. Grazie all’APS Fvg Brick Team, Associazione regionale di appassionati dei mattoncini più famosi del mondo, al primo piano del centro commerciale, 500mq espositivi saranno completamente dedicati all’universo Lego.

La mostra sarà ad accesso libero ed aperta per tutto il fine settimana: sabato dalle 11.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Nella giornata di sabato dalle 15 alle 19 e domenica 15 dalle 15 alle 17 grazie a MIKY Ritratti Manga sarà inoltre possibile ricevere in omaggio un ritratto “stile mattoncino”.

Dopo il successo delle passate edizioni si rinnova anche l’appuntamento con il concorso La FabBRICKa delle Idee, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 9 anni e dagli 10 ai 13 anni che potranno diventare protagonisti della mostra portando in esposizione la loro creazione Lego.

Parola chiave: originalità, per partecipare infatti, non potranno essere usati set ufficiali ma andrà creato un set totalmente nuovo pensato dal concorrente, l’opera andrà consegnata entro le ore 12.00 di domenica 15 ottobre. Tanti i premi in palio che verranno consegnati nella stessa giornata in occasione della premiazione alle 17.00.