Mercati a Udine, prorogate le concessioni fino al 2032

Arriva la proroga delle concessioni per i mercati cittadini di Udine.

Il Comune di Udine ha deliberato il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini fino al 31 dicembre 2032. La decisione, proposta dal Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive Alessandro Venanzi, punta a superare l’impasse normativo degli ultimi anni e a garantire stabilità e sicurezza agli operatori economici.

Il rinnovo delle concessioni si basa sulla recente Legge 214/2023, entrata in vigore il 31 dicembre 2023, che ha introdotto il rinnovo automatico delle concessioni scadute al 31 dicembre 2020. Grazie a questa norma, è stato possibile superare le numerose proroghe temporanee e le controversie legali, stabilendo una scadenza unica e definitiva per il 2032.

“La nostra decisione nasce dalla volontà di sostenere gli operatori dei mercati cittadini e di rispondere alle loro necessità, soprattutto in un momento in cui il settore è fortemente condizionato dai lavori pubblici che interessano il centro storico”, ha dichiarato Alessandro Venanzi. “Con questo rinnovo offriamo agli operatori un quadro stabile e sicuro per pianificare a lungo termine le loro attività, contribuendo alla vitalità economica e sociale della città.”

La delibera approvata dal Comune stabilisce che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche saranno prorogate fino al 31 dicembre 2032, in conformità alla durata prevista dal Decreto Legge 34/2020. Il rinnovo sarà subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; qualora tali requisiti non siano rispettati, è prevista la possibilità di revoca delle concessioni. Gli operatori, inoltre, potranno proseguire le loro attività durante l’intero iter amministrativo per il rilascio delle nuove concessioni. Il provvedimento riguarda esclusivamente le concessioni relative al commercio su aree pubbliche nei mercati istituiti dal Regolamento comunale.

Il rinnovo delle concessioni rappresenta un passo fondamentale per garantire la continuità delle attività economiche nei mercati cittadini, assicurando agli operatori la possibilità di operare in un contesto di maggiore stabilità. “Con questa delibera, il Comune di Udine conferma il suo impegno a sostenere il commercio locale e a tutelare un settore che rappresenta un elemento vitale della comunità cittadina” chiude Venanzi.