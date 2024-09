Sabato 28 settembre 2024, il Parco del Cormor di Udine si trasformerà in una vivace cornice di eventi che accompagneranno i visitatori per tutto il giorno, con attività che spazieranno dalla solidarietà e l’intrattenimento per le famiglie al mercato ortofrutticolo delle eccellenze, fino a una serata all’insegna della musica rock e della birra.

Quattro eventi principali animeranno la giornata, iniziando al mattino con il famoso mercato dei produttori a KM0 con frutta, verdura, formaggi e tante altre eccellenze, e poi la camminata di solidarietà Fitwalking for AIL 2024, proseguendo con “Entra nel branco AlphaPet!”, dedicato agli amanti degli animali, e culminando con l’attesissima Rock Beer Fest e un concerto tributo ai Metallica che promette di chiudere la giornata in grande stile.

Fitwalking for AIL 2024.

La mattinata sarà quindi inaugurata dalla Fitwalking for AIL 2024, un’iniziativa solidale organizzata dall’AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sensibilizzare il pubblico sui tumori del sangue e raccogliere fondi per la ricerca. Questo evento di solidarietà e sensibilizzazione si terrà per la prima volta a Udine e offrirà ai partecipanti la possibilità di unirsi a una camminata di circa tre chilometri all’interno del Parco del Cormor.

Durante l’intera mattinata, il Villaggio AIL ospiterà una serie di attività pensate per adulti e bambini, tra cui musica, giochi e decorazioni con henné, culminando in un rinfresco per i partecipanti offerto dall’associazione stessa. Il tutto avrà inizio alle 9:00, con le iscrizioni e l’allestimento del villaggio, e si concluderà intorno alle 12:30. Le informazioni aggiornate di questo evento si possono trovare sul sito dell’associazione.

Il mercato dei produttori a km zero.

Sempre la mattina il Mercato dei Produttori a KM ZERO dove si potranno trovare prodotti di alta qualità in vendita direttamente dai produttori, come frutta e verdura, pesce e prodotti da forno ed altro. Un’iniziativa indipendente di “filiera corta”, dove i prodotti vengono venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.

Entra nel branco AlphaPet!

Nel corso della giornata, l’evento “Entra nel branco AlphaPet!” offrirà un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti degli animali. Dalle 9:30 alle 17:00, i cani e i loro proprietari saranno i protagonisti di una serie di attività interattive che spazieranno dalle consulenze nutrizionali, ai giochi di abilità e sessioni di NoseWork, dove i cani potranno mettere alla prova il loro olfatto. Un set fotografico sarà allestito per immortalare i momenti speciali tra i partecipanti e i loro pet, con la possibilità di condividere le immagini sui social grazie all’iniziativa PawStar. AlphaPet, insieme ai suoi partner Nutrigene Food, Associazione Yellowstone e Asd Nasi a Terra, offrirà anche gadget e premi per i partecipanti, rendendo la giornata ancora più speciale. Anche in questo caso, per le informazioni correnti, bisogna consultare il sito dell’organizzazione.

Il Rock Beer Fest e il concerto tributo ai Metallica.

Infine, il momento conclusivo della giornata sarà il Rock Beer Fest con aperitivo, cena e serata, che prenderà vita a partire dalle 18:30 nell’area ristoro del parco. Questo evento, pensato per gli amanti della musica rock, della birra e dei motori, offrirà un’esperienza unica con birra in stile Oktoberfest, piatti tipici della cucina austriaca e, naturalmente, tanta musica live. La serata raggiungerà il suo apice con l’attesissimo concerto tributo ai Metallica, eseguito dalla band Orion, nota per le sue fantastiche performance. Sarà un’occasione perfetta per riunirsi con amici e appassionati, in moto o a piedi, e celebrare una serata all’insegna del divertimento e della buona musica. Per tutte le informazioni aggiornate sulla serata e per prenotare la cena si può contattare il numero WhatsApp 351.5864864 oppure la pagina Facebook.

Il Parco del Cormor si trova a Udine fra lo Stadio Friuli e la Fiera. Le iniziative sono indipendenti e possono essere soggette alle condizioni meteo, perciò si consiglia di consultare le varie organizzazioni per maggiori informazioni e aggiornamenti.