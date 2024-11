Dal primo dicembre il mercato torna in piazza XX Settembre a Udine.

A partire dal 1° dicembre 2024, il mercato all’aperto di Udine tornerà nella sua storica collocazione in Piazza XX Settembre, dopo essere stato temporaneamente trasferito in Piazza Duomo per consentire i lavori di riqualificazione di via Battisti. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale per rispondere alle esigenze di commercianti e cittadini, anche se i lavori non sono ancora stati completati e riprenderanno, per quel che riguarda via Canciani, nel mese di maggio.

In occasione del trasferimento, per i due mesi che vanno dal 1° dicembre al 1° febbraio, sarà concesso ai mezzi privati l’ingresso nell’anello di via Poscolle Alta, via Canciani e via Battisti. La sosta però sarà concessa solo ai mezzi dei mercatari per consentire le operazioni carico e scarico funzionali all’allestimento del mercato. Non saranno però istituiti nuovi parcheggi. Dal 1° febbraio cominceranno i lavori per le asfaltature definitive di via Battisti.

Come detto il mercato ritornerà nella sua sede originaria fino a maggio quando, per consentire il rifacimento anche di via Canciani, tornerà temporaneamente in piazza Duomo, per circa un mese. Non è consentito infatti, per motivi igienici e di salute pubblica, mantenere il mercato – anche alimentare – nei pressi di un cantiere aperto.

“Come annunciato abbiamo trovato la soluzione a più esigenze: quelle di rispettare il bando di concessione degli spazi mercatali, restituendo la piazza XX settembre ai venditori che così potranno sfruttare zone più ampie, parcheggi vicini e funzionali e allacciamenti e scarichi già presenti” illustra il vice Sindaco e Assessore Attività Produttive Alessandro Venanzi. “Consentiamo ai commercianti di beneficiare nuovamente dell’animazione quotidiana in piazza e in più aiutiamo i cittadini ad accedere al mercato consentendo, per due mesi, di percorrere in auto l’anello che collega piazza XX settembre a via Del Gelso. Abbiamo contemperato le richieste e dimostrato la massima flessibilità possibile per ottenere il risultato che tutti vogliamo: una città viva e che lavora. La decisione di riportare il mercato in Piazza XX Settembre, nonostante i lavori ancora in corso, è un segnale importante per la vitalità del centro cittadino. Abbiamo lavorato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle attività mercatali, cercando di limitare i disagi sia per gli operatori sia per i cittadini.”

Le nuove disposizioni rimarranno in vigore fino a fine aprile 2025, termine previsto per la conclusione dei lavori. Il cronoprogramma infatti prevede che da febbraio a metà aprile si intervenga in via Poscolle Alta, da dopo Pasqua ovvero dal 23 aprile al 1° giugno proprio su piazza XX Settembre (e il mercato tornerà in piazza Duomo)e da giugno a metà luglio, su via Canciani.