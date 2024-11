L’impegno della polizia di Udine contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la Polizia di Stato ha inteso rinnovare il proprio impegno attraverso la campagna permanente contro la violenza di genere intitolata “Questo non è amore”.

Nell’ambito di tale iniziativa anche la Questura di Udine, si è resa partecipe in ambito locale, unitamente ad altri enti ed istituzioni di molteplici iniziative che hanno visto impegnati donne e uomini della Questura e delle altre specialità della Polizia di Stato della provincia in vari eventi.

In Piazza Libertà ad Udine fin dalle prime ore del mattino del 25 novembre è stato posizionato un automezzo con i colori della Polizia di Stato nell’ambito del progetto Camper “Questo non è amore”. Nella circostanza gli operatori della Polizia di Stato che fungevano da punto d’ascolto diffondendo materiale informativo hanno riscontrato 120 contatti.

In contemporanea presso l’Istituto tecnico “G.G. Marinoni” alcuni operatori specializzati della Questura hanno tenuto un incontro molto partecipato dedicato agli studenti di 9 classi di terza superiore, per un totale di 168 ragazzi sul tema della violenza di genere.

Presso il Centro Commerciale “Terminal Nord” e l’autostazione di viale Europa Unita nella stessa mattinata altro personale della Polizia di Stato si è dedicato ad un’iniziativa di sensibilizzazione con volantinaggio e distribuzione di materiale informativo nell’ambito della campagna “Questo non è amore”. Presso la stazione ferroviaria di Udine e di Gemona sono stati distribuiti gli opuscoli ministeriali della stessa campagna, da parte degli operatori della Polizia ferroviaria in servizio presso quelle stazioni al fine di sensibilizzare gli utenti sui vari istituti e provvedimenti da poter adire.

In mattinata presso la sede cittadina della CGIL di via G.B. Bassi un funzionario della Questura incaricato dal Questore della Provincia di Udine Domenico Farinacci, ha preso parte in qualità di relatore al convegno dedicato al tema della violenza sulla donna unitamente al Consigliere Regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrino, al Consigliere del Partito Democratico Manuela Celotti e al Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine dottoressa Elena Torresin.

Presso la sede Consigliare del Comune di Venzone è intervenuto in qualità di relatore per la Polizia di Stato il dottor Andrea Reale funzionario addetto alla Divisione Anticrimine della Questura, ove con inizio alle ore 18.00, il Gruppo ANA dell’8° regimento alpini di Venzone in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha organizzato l’evento di formazione e sensibilizzazione a favore della popolazione dal titolo: “Alpini per…..un futuro senza violenza” allo scopo di fornire loro, attraverso la partecipazione di personale altamente preparato e specializzato, elementi importanti riguardo la tematica sempre più di attualità. Nel corso della serata ci sono stati gli interventi dell’Avvocato Angelica Giancola, criminologa, del dottor Luca Bennici psicoterapeuta, del presidente ANDOS di Udine dottoressa Mariangela Fantin, del dottor Alfredo Barillari Direttore SOC pronto soccorso e medicina d’urgenza di San Daniele del Friuli, del dottor Pier Paolo Pillinini Direttore SOC pronto soccorso e medicina d’urgenza di Tolmezzo. Agli oltre cento presenti hanno, altresì, portato la loro esperienza i genitori di Nadia Orlando, ragazza uccisa il 31 luglio 2017 dall’ex fidanzato.

In relazione al protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Associazione “Soroptimist International Italia” ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la promozione dei diritti umani dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile, anche la Questure di Udine, inoltre, aderendo all’iniziativa “Orange The World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, ha fatto sì che dall’imbrunire la facciata principale degli uffici di Viale Venezia fosse illuminata di arancione. Colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. L’evento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione della ditta Music Team Service con sede in Via del Torre, 20 a Remanzacco (UD) che si è resa disponibile a curare l’allestimento.

Nell’ambito dell’iniziativa “DIAMO VOCE AL SILENZIO” uniti contro la violenza sulle donne venerdì 29 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Cultura di Villa Vicentina sito in via Duca d’Aosta nr. 24, l’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Pari opportunità del Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) in collaborazione con l’Associazione “VOCI DI DONNE” ha organizzato un incontro/ conferenza dal titolo “Codice rosso: aspetti giuridici e operativi per il contrasto della violenza domestica e di genere”. Gli interventi del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Sandro Gervasi in sevizio presso la Squadra Mobile della Questura di Udine e dell’Avvocato Marzia Paoluzzi del Centro Antiviolenza S.O.S. ROSA Odv di Gorizia approfondiranno il tema della violenza domestica e di genere affrontando i vari aspetti della Legge n.69 del 2019.

I reati spia legati al fenomeno della violenza sulle donne in ambito provinciale dall’anno 2021 al 30 giugno 2024.