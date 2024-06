Mette un lampeggiante sul tetto dell’auto: nei guai un 37enne

Nella mattina di sabato 29 giugno in zona borgo stazione a Udine è stato fermato un veicolo che installava sul tettuccio un lampeggiante arancione. Il veicolo adibito a trasporto di persone e di proprietà di privato cittadino non era autorizzato ad installare il dispositivo supplementare.

Il conducente, cittadino georgiano di 37 anni residente in Veneto, si trovava alla guida di veicolo con targa straniera e quindi veniva sanzionato ai sensi del Codice della Strada per aver aver applicato sul veicolo un dispositivo non autorizzato e per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di circolazione di veicoli con targa straniera condotti da cittadini residenti in Italia. Per questo motivo il veicolo veniva sottoposto a cessazione cautelare dalla circolazione fino alla reimmatricolazione in Italia o alla conduzione del veicolo oltre i confini di Stato.