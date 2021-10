I migranti irregolari sorpresi in stazione a Udine.

Li hanno sorpresi all’interno della stazione di Udine, ma non avevano diritto a stare in Italia. Sono 18 i migranti – 17 pakistani e un indiano – rintracciati dalla Polizia ferroviaria di Udine, provenienti dal flusso migratorio balcanico. Sono stati tutti indagati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

È uno dei risultati ottenuti dalla Polfer Fvg, che ha controllato 723 persone in 14 scali della regione. Per farlo, sono stati impegnati 54 agenti con l’ausilio delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza di Trieste.

Numerosi anche i controlli effettuati dagli operatori della polizia ferroviaria di Trieste Centrale, Tarvisio, Gorizia e Pordenone, Monfalcone, i quali hanno contribuito ad elevare lo standard di sicurezza nelle stazioni di pertinenza.

Sono state inoltre effettuate perlustrazioni all’interno degli scali ferroviari, controllando anche numerosi bagagli al seguito. Continuano i servizi straordinari che vedono impegnati gli agenti della Polizia Ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario.

(Visited 192 times, 224 visits today)