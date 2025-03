Lo stadio Friuli si è fermato per Bruno Pizzul.

Un’atmosfera di profonda emozione ha avvolto il Bluenergy Stadium prima del fischio d’inizio della partita tra Udinese-Verona: l’intero stadio si è fermato per commemorare la memoria di Bruno Pizzul, il celebre giornalista sportivo e voce storica della nazionale italiana, scomparso il 5 marzo a Gorizia.

Il minuto di silenzio, seguito da un video tributo trasmesso sui maxi schermi dello stadio, è stato un momento di grande intensità emotiva. Il pubblico, sia i tifosi friulani che i veronesi, ha accolto il tributo con rispetto e commozione, rendendo omaggio a una figura che ha segnato la storia del giornalismo sportivo italiano.

Il ricordo di una leggenda

Bruno Pizzul non è stato solo una voce iconica delle telecronache calcistiche, ma anche un uomo profondamente legato alla sua terra d’origine. Nato a Cormons, Pizzul ha avuto un rapporto speciale con il Friuli Venezia Giulia e con l’Udinese, squadra con cui ha militato da giovane prima di intraprendere la carriera giornalistica.

Il grande applauso dello stadio.

Per i tifosi dell’Udinese, il tributo a Pizzul ha rappresentato un momento di raccoglimento collettivo, un’occasione per onorare un uomo che ha sempre difeso i valori dello sport e della correttezza. Il lungo applauso che ha seguito il minuto di silenzio è stato un’altro momento ricco di emozione che ha dimostrato tutto il grande rispetto e dell’affetto che il pubblico nutre per lui.