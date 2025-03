Anche il sindaco De Toni alla manifestazione per l’Europa di Roma 

Il sindaco di Udine a Roma per la manifestazione per l’Europa.

Il sindaco Alberto Felice De Toni è a Roma in Piazza Del Popolo per la manifestazione per l’Europa, insieme ad altre 30.000 persone e a decine di sindaci con la fascia tricolore.

“Sono qui per rappresentare orgogliosamente Udine insieme a tanti altri sindaci come me, giunti fino a Roma per dimostrare che l’Europa non è un’opzione, ma l’unica scelta possibile in questo preciso momento storico. L’Europa siamo noi” ha commentato il primo cittadino – . “Mi sono emozionato e commosso ad ascoltare la profondità di pensiero di tanti intellettuali che hanno voluto essere qui oggi insieme a istituzioni, associazioni, personalità del mondo religioso e civile e anche tantissimi cittadini che sentono il bisogno di scendere in piazza”.

“Se pensiamo come l’idea di Europa sia stata concepita da Mazzini – con la fondazione della Giovine Europa nel 1834 – capiamo che la sua storia possa essere ancora molto lunga. L’Europa è l’unico orizzonte di speranza per una convivenza pacifica tra popoli diversi ed è l’unica via politica per ribadire pace e democrazia in un mondo che va invece nel verso opposto”.