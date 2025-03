Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 16 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Domenica 16 marzo il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata di meteo variabile, con una fase iniziale di maltempo che lascerà poi spazio a una parziale schiarita.

Durante la notte e la mattina, il cielo sarà coperto da nuvolosità diffusa e ci saranno precipitazioni moderate o localmente abbondanti su pianura e costa. Le piogge saranno più intense in queste aree, mentre in montagna si registreranno rovesci più deboli. La neve, che interesserà le zone alpine e prealpine, si presenterà a quote relativamente basse. Sulle Alpi la quota neve oscillerà tra i 1000 e i 1300 metri, mentre sulle Prealpi si potrà scendere fino ai 1300-1600 metri, con la possibilità di neve anche a quote più basse in caso di temporanei abbassamenti di temperatura.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà parzialmente. Il cielo rimarrà generalmente nuvoloso, con qualche schiarita più evidente lungo la costa. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci o addirittura temporali sparsi, che potrebbero interessare soprattutto l’entroterra e le zone di pianura.

Le temperature.

In pianura, le minime saranno comprese tra i 6°C e i 9°C, con massime che raggiungeranno i 11°C-14°C. Sulla costa, le minime si attesteranno tra i 7°C e i 10°C, mentre le massime si manterranno tra gli 11°C e i 14°C. In montagna, a 1000 metri di quota, la temperatura si aggirerà intorno ai 3°C.