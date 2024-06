Il MioDottore Awards 2024 va a Filippo Caponetto, unico rappresentante del Friuli Venezia Giulia

Sono stati assegnati nei giorni scorsi i MioDottore Awards 2024, i riconoscimenti attribuiti ai professionisti più stimati in varie specializzazioni dai pazienti e dai loro colleghi.

Tra i 43 medici premiati nella storica Centrale Montemartini di Roma, c’è un solo portacolori del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Filippo Caponetto, proctologo di Udine. Da segnalare che si tratta di una conferma: il dottor Caponetto, infatti, è uno dei dieci professionisti che sono riusciti a mantenere il primo posto sul podio anche nel 2024.

La distribuzione geografica premia il Sud Italia.

La decima edizione dei riconoscimenti di MioDottore, parte integrante del gruppo DocPlanner e leader nella prenotazione online di visite mediche, ha evidenziato la distribuzione geografica dell’eccellenza medica, con il Lazio che si conferma come la regione con il più alto numero di medici premiati (25%). A pari merito in seconda posizione la Puglia e la Sicilia con sei vincitori; al terzo si collocano la Sardegna e la Lombardia, con rispettivamente quattro premiati.

A livello nazionale, aumentano le competenze mediche riconosciute provenienti dal Sud Italia, che rappresenta il 49% dei vincitori; il Centro segue con un rispettabile 32%, mentre il Nord si attesta al 19%.

Le fasi di selezione dei vincitori.

La selezione dei vincitori avviene in tre fasi. Nella prima, i medici candidati vengono valutati in base ai giudizi dei loro pazienti, considerando criteri come la puntualità, l’attenzione e la qualità complessiva del servizio medico offerto. Poi, i professionisti delle stesse categorie di specializzazione dei candidati prendono parte al processo di selezione, valutando i colleghi nominati in base alla loro professionalità, esperienza e competenze cliniche. Infine, la selezione finale dei vincitori è determinata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi della stessa specializzazione e dal contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”. Questo processo garantisce un’equa valutazione delle competenze e del contributo dei professionisti alla comunità medica e ai pazienti.