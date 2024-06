Sono 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno: di questi, 81 sono nel territorio dell’ex provincia di Udine, 16 in quello di Pordenone, 14 in quello di Gorizia e 3 in quello di Trieste.

Elezioni comunali a Monrupino/Repentabor

MARTINA SKABAR – SKUPAJ ZA REPENTABOR INSIEME PER MONRUPINO; ALLEANZA VERDI E SINISTRA (qui i candidati in lista)

FABIO TOGNONI – CENTRODESTRA PER MONRUPINO (qui i candidati in lista)

TANJA KOSMINA – LISTA PROGRESSISTA NAPREDNA LISTA (qui i candidati in lista)

Elezioni comunali a San Dorligo della Valle/Dolina

ALESSANDRO CORETTI detto ALEKSANDER- PAKT ZA DOLINO PATTO PER DOLINA; PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA STRANKA KOMUNISTIČNE PRENOVE EVROPSKA LEVICA; PARTITO DEMOCRATICO DEMOKRATSKA STRANKA; SLOVENSKA SKUPNOST (qui i candidati in lista)

ROBERTO DROZINA – VERDI TERRITORIO AMBIENTE ZELENI TERITORIJ OKOLJE (qui i candidati in lista)

GIORGIO MARCHESICH – FEDERAZIONE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (S.T.O. – F.T.T.) (qui i candidati in lista)

ROBERTO MASSI – UNITI ZDRUŽENI Alessandro KOMPARE; Lista GOMBAČ; CENTRODESTRA PER SAN DORLIGO DELLA VALLE (qui i candidati in lista)

Elezioni comunali a Sgonico/Zgonik

MIRKO SARDOČ – ALLEANZA VERDI E SINISTRA; ZDRUŽENA EKIPA ZA ZGONIK SQUADRA COMUNE PER SGONICO (qui i candidati di lista)

CHIARA PUNTAR – CENTRODESTRA PER SGONICO (qui i candidati di lista)

MONICA HROVATIN- SKUPAJ INSIEME (qui i candidati di lista)