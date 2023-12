Miss Turismo 2023, una friulana rappresenta l’Italia alle finali mondiali in Cina

Sonia Malisani alle finali mondiali di Miss Turismo 2023.

Sarà Sonia Malisani, 23enne originaria di Bertiolo, la ragazza che rappresenterà l’Italia alla Finale Mondiale di Miss Tourism World 2023 che si terrà il 22 dicembre a Quanzhou (Cina), città citata anche da Marco Polo nel suo “Milione” e dalla quale nel 1292 partì per il suo viaggio di ritorno a Venezia.

Sonia si è laureata in Relazioni Pubbliche e ora lavora come libera professionista nel settore digital marketing. Oltre al lavoro per cui ha studiato fa la modella e la presentatrice. Tra i suoi hobby la gastronomia che propone anche in un suo blog sui social.

Assieme alla rappresentante italiana sul palco ci saranno altre 70 ragazze provenienti dai 5 continenti. Nei venti giorni di permanenza in Cina, oltre alle prove della finale del 22 dicembre, le concorrenti hanno visitato vari siti storici e turistici della regione di Fujian. Miss Turismo Italia collabora con questo concorso dal 2012.