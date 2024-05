Ubriachi alla guida, sette patenti ritirate durante i controlli

Sono 7 le patenti ritirate durante i controlli dei carabinieri.

Nel corso del fine settimana, in orario notturno, i Carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno svolto servizi di controllo del territorio per il contrasto all’abuso di alcool nelle località costiere della zona, nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale. Con l’impiego dei militari delle Stazioni di Duino e Miramare, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile, sono stati effettuati numerosi controlli ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici.

In particolare sono state ritirate sette patenti ad altrettanti automobilisti, sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per cinque persone è scattata la denuncia, mentre per altri due si è proceduto con una sanzione amministrativa. Si tratta di tre giovani di Trieste, tre provenienti dalla Provincia di Udine e un 26enne della Provincia di Gorizia. Per tutti si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Nello specifico le verifiche sono state supportate mediante l’uso di precursori etilici e dell’etilometro in dotazione agli equipaggi che ha riscontrato tassi alcolemici in alcuni casi notevolmente sopra al consentito.

L’attività ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza sui tratti più sensibili della rete stradale all’avvio della stagione estiva al fine di prevenire comportamenti scorretti alla guida ed evitare sinistri ed incidenti stradali. I controlli proseguiranno per tutta la durata dell’estate.