La quinta edizione del Motoraduno città di Udine.

Sono stati 5.000 tra motociclisti, curiosi e appassionati del mondo delle due ruote le persone chehanno transitato nel capoluogo friulano in occasione della 5°edizione del motoraduno nazionale Città di Udine – organizzato dallo storico Motoclub Morena – che si è tenuta da venerdì 23 a domenica 25 giugno con base in piazza Primo Maggio. Nella tre giorni dedicata alla scoperta del Friuli iscritti da tutto il Friuli Venezia Giulia e fuori regione da Veneto, Campania, Abruzzo, Lazio, Calabria, Umbria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Basilicata e Marche. È friulano il gruppo più numeroso: l’“Eagles Team”; calabro quello proveniente da più lontano: “Bikers Solitari Lamezia Terme”. Il friulano, Sergio Odavini, classe 1948, del “Motoclub Morena”, è il partecipante più anziano.

Due i momenti clou della manifestazione: il giro turistico di sabato con un percorso lungo circa 110 km in cui i partecipanti hanno transitato e sostato al Bosco Romagno (parco naturale situato tra i comuni di Prepotto, Corno di Rosazzo e Cividale del Friuli, in provincia di Udine), a Cividale del Friuli, a Moimacco, a Cormons e a Farra d’Isonzo; e il moto-giro in omaggio alla città di ieri mattina, in cui tutti gli iscritti hanno fatto una vera e propria parata di circa 15 chilometri toccando anche i comuni di Tavagnacco e Martignacco, per rientrare in Primo Maggio. Durante il weekend in Giardin Grande street food con prodotti tipici friulani, bancarelle di abbigliamento motociclistico, esposizione di moto d’epoca, vespe, cinquantini e moto custom. Sul palco della piazza si sono esibiti: dj set Brothers in Soul (Paradigma), dj set Emistore, e direttamente da Radio 105, dj Comollo e Fabio Alisei.

L’inaugurazione dell’edizione 2023.

Hanno partecipato alla manifestazione anche numerose autorità. Ha inaugurato l’edizione 2023 il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Venanzi e l’ha chiusa, con le premiazioni di ieri pomeriggio, l’assessore comunale allo Sport Chiara Dazzan grazie alla moderazione del giornalista Daniele Paroni. Presenti anche il consigliere regionale Mauro Di Bert, il comandante della Polizia locale Eros Del Longo e la presidente dell’Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno – Comitato Di Udine Mariangela Fantin. “Quest’evento rappresenta un’opportunità di associazionismo per giovani, vecchi, femmine e maschi che possono usufruire delle bellezze del nostro territorio in modo slow – ha affermato Di Bert -; così da poter lasciare un piacevole ricordo ad ognuno nel rientro alla propria casa. Alla Regione questo fa molto piacere. Ci auguriamo che questo appuntamento possa implementarsi ulteriormente negli anni futuri”.

“Sono un amante delle due ruote ma quelle che mando avanti con i miei muscoli, ossia la bicicletta – ha commentato l’assessore Dazzan – . La cosa più significativa che guido e ha un motore è un camper del 1995. Ma è una vera gioia quando si riesce a collaborare con manifestazioni di questo tipo, in cui il vero motore è la passione. Questa atmosfera di vivacità è trasversale e coinvolge tutti indifferentemente. È stato un piacere aver capito che si tratta di un evento di respiro nazionale che ha coinvolto e animato il cuore della città. Grazie per essere qua e aver creato connessioni, voi che con le vostre storie alle spalle avete fatto da vettori e trasportato i vostri luoghi e le vostre vite mescolandole. Continuate per favore”.

A Udine da tutta Italia.

A conclusione è intervenuto il presidente del Motoclub Morena, Sergio Ammirati: “Qui ci sono gli amici di tutte le regioni d’Italia. Un pezzettino alla volta la storia del Motoclub continua. Siamo onorati di aver avuto tra gli oltre 300 partecipanti anche Anthony Lucente, un motocliscista proveniente da Los Angeles, che sta portando avanti un progetto di beneficienza che mira a raccogliere fondi per aiutare le donne indiane fertili nella gestione igienica del ciclo mestruale, in un Paese che non le tutela. Lui era diretto in meridione, nei luoghi natii del suo bis bis nonno, ha transitato per Udine e si è unito a noi.

È stato bello avere anche una famiglia calabra, due genitori che hanno portato con loro in sidecar il figlio autistico, noi che da un paio d’anni siamo vicino e sosteniamo Fondazione Progettoautismo Fvg. Grande successo della manifestazione anche grazie all’organizzazione di corsi di mini enduro con istruttori federali “Hobby Sport Young” per i bambini dai 6 ai 12 anni, alle degustazioni di prodotti tipici regionali presso le aziende agricole e i birrifici coinvolti nel percorso di sabato e la buona musica proposta in piazza Primo Maggio con la straordinaria presenza di due deejay di Radio 105: Marco Comollo e Fabio Alisei”. Ad Ammirati, a sorpresa, il direttivo del Motoclub ha voluto consegnare una targa di riconoscimento per il lavoro svolto finora a capo dell’associazione che quest’anno festeggiava il 45°anno di attività.