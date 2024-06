Torna il motoraduno nazionale Città di Udine.

Torna il motoraduno nazionale più atteso della regione. Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, in piazza Primo Maggio, si terrà la 6° edizione del motoraduno nazionale “Città di Udine”, appuntamento dedicato agli appassionati delle due ruote e non solo. Il raduno è stato organizzato dallo storico Motoclub Morena e mette in scena una tre-giorni dedicata alla scoperta del Friuli e dei suoi meravigliosi paesaggi, la storia, l’arte e l’enogastronomia.

L’evento è aperto a tutte le tipologie di moto, ai tesserati della Federazione Motociclistica Italiana – infatti rappresenta la 3° prova selettiva del Campionato Italiano Mototurismo FMI, la 5° prova del campionato regionale Mototurismo Veneto 2024 e la 10° prova del trofeo turistico regionale Friuli Venezia Giulia 2024 -, ma anche agli appassionati di ogni età, turisti, curiosi e cittadini.

“Il Motoclub Morena con gli altri motoclub regionali è campione italiano di mototurismo in carica – afferma Sergio Ammirati, presidente Motoclub Morena e organizzatore dell’evento -, titolo conquistato lo scorso anno al Trofeo delle Regioni a Vico Equense, in Campania. Con il motoraduno che organizziamo in regione, nella città di Udine, cresciuto di anno in anno sia in termini di collaborazioni che partecipazione che di successo di pubblico, abbiamo l’obiettivo sviluppare l’aggregazione e conoscenza tra le diverse realtà motociclistiche nazionali e soprattutto contribuire in maniera significativa alla promozione del territorio sotto molteplici aspetti: culturale, storico, paesaggistico, enogastronomico“.

“La manifestazione rappresenta un forte richiamo dal punto di vista turistico, momento di aggregazione e di intrattenimento per la cittadinanza, e nel contempo valorizza gli spazi urbani rafforzando l’appeal turistico della città – continua Ammirati – . Siamo felici di accogliere, anche quest’anno, numerosi consensi anche da fuori regione e di aver avviato numerose collaborazioni, a partire da quelle con la Regione Friuli Venezia Giulia e istituzioni locali grazie al patrocini comunali- e conclude -. Dopo numerose collaborazioni con enti del terzo settore come Andos e Progettoautismo Fvg, novità di quest’anno è la collaborazione con l’associazione Moto Emergenza Fvg, associazione di volontariato nata nel 2020 e formata da motociclisti la cui missione è portare un aiuto concreto a persone bisognose, disabili, immunodepresse, anziane, risolvendo piccoli grandi problemi quotidiani come il ritiro di farmaci; la distribuzione di beni di prima necessità; il ritiro di documenti/referti presso ospedali e cliniche”.

L’inaugurazione della manifestazione con le autorità sarà venerdì 21 giugno alle 18 in piazza Primo Maggio. Poi, fino alle 20, ci sarà la prima accoglienza dei motociclisti.

Il programma del weekend.

Il giorno dopo, sabato 22 giugno, dalle 10 sarà possibile iscriversi alla tappa friulana del giro turistico (con partenza alle 11 e rientro alle 17)di circa 130 chilometri tra le colline moreniche e il Friuli Centrale. Il moto-giro prevede cinque tappe con due soste ristoro e pranzo. Dopo la partenza da Udine e aver raggiunto le località di Pagnacco e Colloredo di Monte Albano ci sarà una prima sosta per ammirare il paesaggio friulano. Ripartenza direzione Codroipo, passando per Basiliano, dove ci sarà la seconda sosta a Villa Manin e per la visita della cantina Vendrame – Vignis del Doge. Il gruppo ripartirà per Nespoledo di Lestizza dove ci sarà la pausa pranzo presso il campo sportivo nell’ambito della Festa dello Sport. Nel primo pomeriggio i motociclisti arriveranno a Mortegliano per ammirare il campanile più alto d’Italia per poi chiudere il giro nella città stellata di Palmanova dove ci sarà una rievocazione storica a cura del Gruppo Storico “Città di Palmanova”. Rientro a Udine. La sera musica con la Mist Party Band, con le hit più belle degli anni 90/2000.

Domenica 23 giugno alle 11, invece, ci sarà il moto-giro in omaggio alla città in cui tutti gli iscritti parteciperanno ad una vera e propria parata di circa 40 chilometri che si snoderà dalle vie del centro storico passando per il comune di Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo. I mototuristi partiranno da Giardin Grande e percorreranno viale della Vittoria, Piazzale Osoppo, viale Volontari della Libertà, viale Tricesimo fino alla rotonda del parco commerciale Terminal Nord, viale Giovanni Paolo II°, rotonda piazzale Dora Bassi, via Molin Nuovo, Strada Provinciale 38, fino alla rotonda in località Remugnano, via Centrale, via XXIV Maggio, via Vittorio Veneto e via San Giorgio. Qui sarà organizzata una sosta a cura dell’associazione “Cingoli e ruote per conoscere la storia” con visita a mezzi militari e momento conviviale a La Vecchia Officina. Poi ripartenza per rientro a Udine in corteo. I motociclisti imboccheranno via San Giorgio direzione SS13, via San Giuseppe, viale Tricesimo, SP51, via Guglielmo Marconi, via Michelangelo Buonarroti, via Galileo Galilei, via Tavagnacco, via Feletto, viale Tricesimo, viale Volontari della Libertà, viale della Vittoria con arrivo in piazza Primo Maggio. Alle 13, infine, ci saranno le premiazioni del 6° motoraduno nazionale “Città di Udine” con i saluti delle autorità.

Per quanto riguarda piazza Primo Maggio durante tutto il weekend ci saranno bancarelle di abbigliamento motociclistico; esposizioni di moto nuove, usate e d’epoca; dragster, vespe, cinquantini e moto custom, trial, pit bike, corsi di guida per bambini e fornitissimi chioschi enogastronomici e musica dal vivo. Nel corso della due giorni verrà ospitato anche un gazebo dell’Ana Sezione di Udine Gruppo di Cussignacco per contribuire alla raccolta fondi per la costruzione della loro nuova sede. Durante la sola giornata di sabato, invece, sarà presente l’associazione Ripuliamoci Challenge con l’iniziativa “Sfrecciamo verso un mondo più sostenibile”, evento di pulizia e sensibilizzazione ambientale aperto a tutti. La mattina dalle 9 alle 11 camminata ecologica per ripulire il centro dai rifiuti abbandonati e dalle 15 laboratori creativi per bambini dai 3 ai 12 anni con letture, giochi e tanto altro.