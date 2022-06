I murales dei bambini delle scuole di Udine per dire no alla guerra

I murales alla scuola Giovanni Pascoli e di Toppo Wassermann.

Questa mattina il sindaco di Duine Pietro Fontanini e l’Assessore all’istruzione Elisabetta Marioni hanno partecipato alla presentazione dei murales eseguiti dagli alunni delle scuole primarie Giovanni Pascoli e di Toppo Wassermann sul muretto del giardino dell’istituto che li ospita.

“Iniziative come questa – ha commentato il Sindaco – fanno bene alla città non solo perché insegnano ai cittadini di domani a prendersi cura del bene comune, come è questa scuola, ma anche perché, attraverso l’arte, questi bambini hanno saputo lanciare a noi adulti messaggi che, proprio grazie alla loro semplicità, colpiscono profondamente e ci richiamano alla responsabilità che abbiamo nei loro confronti. Perché è a noi che guardano, quando chiedono di poter vivere in un mondo migliore. Desidero augurare a questi bambini, che da domani saranno in vacanza, un’estate spensierata e ringraziare gli insegnanti e i genitori per avere avuto questa bella idea e averla saputa realizzare. Per quanto mi riguarda questa Amministrazione è vicina al mondo della scuola ed è pronta a dare il proprio contributo per supportare idee e iniziative come questa”.

Alla fine dell’incontro i genitori hanno regalato al sindaco una maglietta con la riproduzione di uno dei due murales raffigurante una bambina che cammina colorando il mondo e calpestando dei piccoli carri armati.















