L’inaugurazione del laboratorio Abitare il legno.

E’ stato inaugurato oggi il laboratorio “Abitare il legno” nella sede della Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja a Udine. Si tratta della quarta Innovation platform sul territorio regionale aperta dal Cluster legno arredo casa Fvg, l’ente riconosciuto come soggetto delegato dalla Regione a promuovere progetti finalizzati alla progettazione e attuazione di politiche europee, nazionali e regionali per stimolare la ricerca e l’innovazione, al fine di costruire un vantaggio competitivo e l’internazionalizzazione nell’industria del legno-arredo e delle costruzioni. Le altre tre sono dedicate alle tecnologie del mobile e pannello (a Brugnera), alla sostenibilità ed ecodesign (a Manzano) e all’arredo imbottito (a Udine).

“Quella che inauguriamo oggi è la quarta Innovation platform del Cluster legno arredo in Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di un percorso intrapreso dalla Regione per dare gambe a quei punti cardine che accompagnano l’evoluzione del sistema del lavoro e della formazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione. Termini che fino a pochi anni fa erano poco più che concetti astratti e che stiamo riuscendo a inserire con decisione all’interno di molteplici settori, grazie anche all’ausilio dei fondi europei in affiancamento a quelli regionali“, ha detto l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen.

Alla presenza del presidente del Cluster Matteo Tonon, del direttore della Fondazione Casa dell’Immacolata Vittorino Boem e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Udine Federico Pirone, Rosolen ha posto l’accento sull’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni, aziende, enti di formazione e di tutti i soggetti interessati per “formare sia le persone che necessitano di entrare nel mondo del lavoro, sia quelle già occupate. Connettere i percorsi formativi con il mondo delle imprese e creare lavoro – ha sostenuto la rappresentante della Giunta – significa costruire e valorizzare la risorsa più importante di ogni comunità, ovvero il capitale umano. Senza investimenti mirati in questa direzione è difficile ottenere risultati”.

L’attività dell’Innovation platform di Casa dell’Immacolata sarà rivolta alla formazione di operatori di macchine a controllo numerico, falegnami specializzati, carpentieri con approfondite conoscenze di materiali, strumenti moderni, tecniche di lavorazione e processi produttivi. Per il nuovo laboratorio, la Regione ha finanziato con un contributo di 150mila euro l’acquisto di un macchinario di ultima generazione per la lavorazione del legno, rendendo possibile l’utilizzo nei percorsi professionali delle stesse strumentazioni utilizzate in azienda.

“L’Amministrazione regionale – ha rimarcato Rosolen – crede sia fondamentale mettere a disposizione, a fianco dei percorsi di formazione, strumenti innovativi a servizio delle aziende degli enti formativi“. L’assessore ha concluso il suo intervento annunciando come il percorso di valorizzazione del settore legno-arredo proseguirà con la prossima apertura di altre Innovation platform regionali, sia nel territorio montano (nel Tolmezzino) sia nell’area costiera (a beneficio dell’utilizzo del legno nel comparto navale-nautico).