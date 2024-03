Rapina alla tabaccheria, titolare minacciata con un coltello

Rapina alla tabaccheria di Udine.

Una serata ordinaria si è trasformata in un incubo per la titolare della tabaccheria in via Marsala 42, a Udine. Mercoledì 6 marzo, poco prima dell’orario di chiusura, un uomo, con il volto coperto, è entrato nel negozio brandendo un coltello, e ha minacciato la titolare intimandole di consegnare tutto il denaro presente nella cassa

La donna ha consegnando all’aggressore l’incasso giornaliero, circa 400 euro. Una volta presi i soldi, il rapinatore è uscito e si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta, facendo perdere le sue tracce.

La vittima, visibilmente ha prontamente contattato le forze dell’ordine. Immediatamente, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine si è recata alla tabaccheria per iniziare le indagini. Un aiuto per individuare il responsabile potrebbe arrivare dalle telecamere della zona.