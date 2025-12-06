Natale artigiano, aperto in centro a Udine il temporary store di “Craft & Taste”

Ha aperto i battenti in piazza XX Settembre 3 a Udine il temporary store natalizio del progetto Craft & Taste, parte dell’iniziativa Compra in Bottega promossa da Confartigianato-Imprese Udine e CNA FVG per valorizzare l’eccellenza artigiana del territorio: una vetrina esclusiva sull’artigianalità locale e un’occasione per scegliere regali originali, unici e a chilometro zero.

Grazie al sostegno di CATA Artigianato FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quest’anno la proposta raddoppia con due negozi temporanei – uno a Cervignano, l’altro nel cuore del capoluogo friulano.

Durante l’inaugurazione, il presidente di Confartigianato-Imprese Fvg, Graziano Tilatti, ha ricordato l’importanza di iniziative capaci di mantenere viva la città: “Tenere vive le nostre piazze è un obiettivo condiviso: l’amministrazione fa la sua parte, ma servono anche realtà vive, commercio e servizi, perché gli spazi pubblici tornino a essere luoghi vissuti. Le attività artigiane sono un presidio fondamentale: generano economia, ma soprattutto relazioni. Oggi è più difficile ascoltarsi, ma non dobbiamo dimenticare che dal dialogo nasce il futuro delle nostre comunità”.

Sugli scaffali si possono trovare praline di cioccolato, sfere in vetro, spille, profumatori per ambienti, ricami personalizzati, termoarredi, bottoni, decorazioni natalizie in ceramica, prodotti di cosmesi, oggettistica, borse e pelletteria, fino ad arrivare ad angeli in legno e stoffa.

“Siamo molto contenti di questa apertura: vedere prendere vita questo spazio grazie agli artigiani significa dare valore a ciò che sappiamo fare con le nostre mani”, ha aggiunto l’assessore con delega al patrimonio del Comune di Udine, Gea Arcella.

“A Udine non c’è Natale senza gli artigiani. Il settore, come molti altri, sta affrontando il ricambio generazionale in un contesto di abitudini di acquisto profondamente cambiate. Per questo abbiamo scelto di creare nuova domanda, anche attirando chi investe da fuori” ha sottolineato il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. “Questo luogo ha sofferto a lungo, e oggi ritrova vita grazie a una tradizione che sta molto a cuore alla nostra comunità. Il Friuli ha una straordinaria capacità di rimboccarsi le maniche e guardare avanti con spirito innovativo: lo abbiamo dimostrato più volte nella storia”.

Il temporary store di Udine resterà aperto dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00. Sarà chiuso solo il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio.