Il 18 gennaio alle 20 presso il Cinema Visionario di Udine, verrà proiettato il film “Il Diario di Sisifo”, il primo lungometraggio al mondo interamente scritto da un’Intelligenza Artificiale. La sceneggiatura, realizzata da GPT-NEO, un modello open-source di IA basato sull’architettura GPT3 della OpenAI, promette di essere un viaggio assurdo attraverso il territorio friulano, con coinvolgenti atmosfere umane e riferimenti al Mito di Sisifo di Albert Camus, un road-trip movie giovanile interamente ambientato in Friuli con personalità locali già affermate quali Paolo Mattotti, Fabiano Fantini e Massimo Somaglino e figure di calibro nazionale come Guglielmo Favilla (I delitti del BarLume, Tutti i soldi del mondo, Diabolik, Occhiali Neri).

“Per la prima volta nei panni di sceneggiatrice, un’IA narra la vita di Adamo, giovane studente universitario afflitto da crisi esistenziale, e il suo viaggio verso il significato della vita, tra incontri assurdi e atmosfere molto umane.” L’ambizioso obiettivo di generare una sceneggiatura per lungometraggio ha richiesto lo sviluppo di nuove tecniche e flussi di prompting, necessari per ottenere risultati coerenti e stimolanti dal punto di vista creativo, anche con modelli generativi di testo di livello inferiore, come GPT-NeoX-20B. La successiva produzione infine ha permesso, con successo, la sperimentazione di strumenti innovativi (DAIN, MIDAS, WaveUNet) di rielaborazione audio e video in post-produzione, confermando le notevoli capacità dell’IA generativa nell’abbattere i costi di produzione.

“Il Diario di Sisifo” non solo si distingue come un’opera cinematografica pionieristica scritta interamente da un modello di IA, ma anche come un esempio di successo nell’integrazione di strumenti tecnologici innovativi per migliorare l’esperienza cinematografica complessiva.

Il trailer.