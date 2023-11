Si accendono le prime luminarie nei quartieri di Udine.

Nella serata di oggi, sabato 25 novembre i quartieri udinesi di Godia e Laipacco accenderanno in anteprima le luminarie natalizie. “Il periodo natalizio porta con sé momenti di gioia e condivisione, vorremmo che le udinesi e gli udinesi li trascorressero nelle piazze e nelle vie della nostra città, che per le festività di quest’anno potranno vantare una cornice unica”, commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi.

L’appuntamento per la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie in centro storico è per mercoledì 29 novembre alle 17.30, ma i due quartieri a nord e a est della città aprono le danze con qualche giorno di anticipo.

Laipacco accenderà le luci alle ore 17, mentre Godia illuminerà la sua piazza a partire dalle 18. “Il vero potenziale di questa città risiede nei suoi quartieri, e proprio dai quartieri vogliamo partire per dare ufficialmente il via al Natale udinese. Quest’anno – aggiunge il vicesindaco – non a caso, abbiamo dato una grande attenzione alla gente che popola i quartieri collaborando a stretto contatto con associazioni e cooperative per far sì che le bellezze di Udine venissero illuminate anche fuori dal centro storico“.