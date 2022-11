Spaccate le vetrine di un negozio in via Battistig a Udine

Amara sorpresa per una commerciante di Udine: il suo negozio, infatti, era quasi pronto per l’inaugurazione, ma qualcuno, lunedì, ha spaccato le vetrine.

E’ accaduto in via Battistig, nella zona di via Roma, dove a breve dovrebbe aprire un’attività commerciale per la vendita di prodotti per capelli. La donna, che ha preso in affitto i locali, ha denunciato il tutto ai carabinieri. Non è la prima volta, purtroppo, che nella zona accadono fatti del genere.