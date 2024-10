No alla ztl di Udine: raccolte più di 1600 firme

La raccolta di firme contro la nuova ztl di Udine.

Oltre 1600 firme raccolte per chiedere modifiche alla ZTL del centro storico di Udine. È il risultato ottenuto dall’associazione “Amici di via Mercatovecchio”, che ha presentato una petizione con 1655 sottoscrizioni per contestare le recenti decisioni dell’amministrazione comunale sulle modifiche alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Il presidente dell’associazione, Gianni Croatto, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che l’iniziativa rappresenta “una chiara espressione delle preoccupazioni condivise dalla comunità riguardo a restrizioni al traffico che consideriamo non solo superflue, ma anche potenzialmente dannose per la vivibilità e l’accessibilità del nostro prezioso centro storico”.

Croatto ha spiegato che l’associazione propone un’alternativa alla ZTL: l’introduzione della Zona di traffico pedonale privilegiato (Ztpp). “Questo sistema – ha affermato Croatto – non solo sarebbe più vantaggioso per il centro storico, ma permetterebbe di mantenere un equilibrio tra pedoni, ciclisti e automobilisti, migliorando la fruizione degli spazi pubblici e la qualità della vita dei residenti”.

L’associazione, nel suo appello all’amministrazione comunale, sollecita anche la creazione di nuovi parcheggi, sia sotterranei che di superficie, nelle vicinanze del centro storico. Secondo Croatto, tale intervento “migliorerebbe l’accessibilità per cittadini e turisti, valorizzando il patrimonio urbano e culturale della città”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di ripensare la viabilità cittadina in modo intelligente, al fine di gestire il traffico in maniera efficiente e ordinata, evitando congestionamenti e garantendo una circolazione fluida.