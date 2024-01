Il noleggio degli apparecchi acustici rappresenta una soluzione innovativa e conveniente per coloro che soffrono di problemi uditivi. Questa opzione, che ora è disponibile anche in Friuli grazie all’iniziativa del centro Subito Sento di via Crispi 13 a Udine, offre numerosi vantaggi rispetto all’acquisto diretto di un apparecchio acustico.

I vantaggi del noleggio degli apparecchi acustici

Il noleggio permette di distribuire la spesa nel tempo, grazie a un canone mensile, bimensile o semestrale. Questo consente alle famiglie di gestire meglio il proprio budget e di avere un controllo maggiore sui costi. Inoltre, il noleggio include una garanzia illimitata e l’assistenza gratuita in studio o a domicilio, offrendo un supporto professionale per risolvere qualsiasi problema tecnico o funzionale che possa verificarsi con l’apparecchio acustico.

Un altro vantaggio del noleggio degli apparecchi acustici è la possibilità di includere le batterie nel canone di noleggio. Questo significa che gli assistiti non devono preoccuparsi di acquistarle separatamente e possono risparmiare ulteriormente.

Scelta e varietà di apparecchi acustici

Il noleggio degli apparecchi acustici presso il centro Subito Sento offre una vasta scelta di marchi e tipologie di dispositivi. Il centro dispone di apparecchi acustici classici da indossare dietro l’orecchio, apparecchi più piccoli da inserire all’interno dell’orecchio quasi invisibili, apparecchi a pile o ricaricabili e persino apparecchi che si collegano tramite bluetooth al cellulare, permettendo di ascoltare direttamente le chiamate. Inoltre, ci sono anche apparecchi controllabili e regolabili mediante smartphone. Questa vasta gamma di opzioni consente agli assistiti di trovare l’apparecchio acustico più adatto alle proprie esigenze e preferenze.

Come funziona il noleggio degli apparecchi acustici da Subito Sento

Il processo di noleggio degli apparecchi acustici da Subito Sento è semplice e conveniente. Per noleggiare un apparecchio acustico, è necessario recarsi presso il centro Subito Sento di Udine. Qui, si verrà sottoposti a una videotoscopia per verificare l’assenza di cerume e successivamente verrà effettuata una prova dell’udito. Il tecnico audioprotesista spiegherà i risultati del test e, se necessario, proporrà una delle soluzioni disponibili. I pazienti avranno anche l’opportunità di provare l’apparecchio acustico in studio per valutarne l’efficacia e l’adattamento.

L’obiettivo di Subito Sento: migliorare la qualità dell’udito

L’obiettivo del centro Subito Sento di Udine è quello di aiutare le persone a migliorare la loro capacità uditiva e, di conseguenza, la qualità della loro vita. Il noleggio degli apparecchi acustici rappresenta una soluzione flessibile e conveniente per coloro che soffrono di problemi uditivi. Grazie a questa opzione, i pazienti possono beneficiare di un supporto completo, che include il noleggio dell’apparecchio acustico, la garanzia illimitata, l’assistenza gratuita e una vasta scelta di dispositivi.

Per prenotare un appuntamento o per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centro Subito Sento al numero di telefono 04321712026 o al numero di cellulare 348 4425687 (anche via Whatsapp).