Bruno Pachner, uno dei protagonisti della comunità sappadina, apprezzato maestro dello Sci Club Sappada, campione italiano e mondiale delle categorie Master. Lucio Zamò, imprenditore manzanese della sedia, fondatore di Linea Fabbrica, azienda che ha recentemente realizzato la seduta che Papa Francesco ha utilizzato per la messa conclusiva della Settimana dei cattolici. I meravigliosi sei Nonni Vigile (il coordinatore Luigi San Marco, Giorgio Fontanini, Elido Bassi, Riccardo Fracas, Gianfranco Della Negra, Paolo Modotti). Pochi, troppo pochi, ha raccontato San Marco, nel fare appello a qualche altro nonno per coprire le tante scuole udinese prive di questo prezioso servizio. E il professor Pietro Enrico di Prampero, medico e docente universitario, autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche internazionali e di un libro dedicato all’energetica della locomozione umana, oltre che inventore della famosa “bicicletta spaziale”, «un nome improprio – commenta –, ma che stuzzica la curiosità».

Sono stati loro i protagonisti della quattordicesima edizione della Festa dei nonni, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, lì dove sono stati premiati per la nona volta i “Nonni Più”, il concorso della 50&Più di Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio, che pure in questa occasione ha saputo fare emergere i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dello sport, del volontariato e dell’economia, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”, quello appunto per di Prampero.

«I nonni – è il commento dell’instancabile presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis – sono anche un fondamentale sostegno per i genitori, in una società in cui sono venuti meno valori importanti. È bello, una volta ancora, vederli riuniti assieme ai loro nipoti in questa festa dal grande significato sociale». Nipoti che hanno avuto a disposizione lo spazio del Colle del Castello per ammirare i giocolieri e divertirsi nelle ore seguite alla cerimonia delle premiazioni, che ha visto sul palco, oltre alle autorità locali (la consigliera regionale Simona Liguori, l’assessore comunale Stefano Gasparin, il consigliere comunale Lorenzo Patti), il vicepresidente nazionale della 50&Più Fiorenzo Marcato, leader dell’associazione a Vicenza e in Veneto, la consigliera della Fondazione Friuli Francesca Venuto, il dirigente di Confcommercio Udine Filippo Meroi.

