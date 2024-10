L’incidente sulla provinciale 52, nei pressi di Castello di Aviano.

Alle ore 13.20 circa di oggi 13 ottobre 2024, una squadra della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta nei pressi di Castello di Aviano sulla strada provinciale 52 per un incidente stradale nel quale due autovetture si sono scontrate frontalmente.

I Vigili del fuoco utilizzano il divaricatore e le cesoie oleodinamiche hanno creato un varco tra le lamiere di una delle due vetture, dal quale operando in piena sinergia con il personale sanitario hanno estratto l’autista, che era incastrato, preso poi in carico dal personale sanitario.

Ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti le cause del sinistro, sul posto Polstrada e Carabinieri. Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Terminato il soccorso alle persone i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro.