Novità per i parcheggi a Udine, da domani obbligatorio inserire la targa

Nuova modalità di sosta nei parcheggi di Udine.

Parcometri più smart, sosta personalizzata, esposizione del ticket non più necessaria, digitazione della targa obbligatoria: sono queste le novità per i parcheggi a Udine introdotte da Ssm SistemaSosta e Mobilità e che entreranno in vigore da giovedì 23 maggio.

Il nuovo aggiornamento verrà attivato su tutti i parcometri da domani e non sarà più necessario esporre il ticket del parcometro sul cruscotto dell’auto grazie all’accorgimento, che diventerà obbligatorio per tutti, di digitare la targa del proprio veicolo sul parcometro.

Un ulteriore vantaggio sarà la possibilità di prolungare anche a distanza da un parcometro diverso da quello originario il proprio ticket parcheggio, senza necessariamente ritornare nei pressi del veicolo. Le istruzioni per l’inserimento della targa saranno visualizzate sullo schermo digitale del parcometro.

Si tratta di un passo verso l’evoluzione digitale, a due settimane dall’affiancamento di EasyPark, la più diffusa applicazione per il pagamento digitale del parcheggio, a “InPark”, la app proprietaria di SSM, di cui presto verrà rilasciata una nuova versione completamente rinnovata.

“I dati di cui disponiamo mostrano un incremento nell’utilizzo dei parcheggi in città – spiega il direttore generale di SSM, Pierluigi Pellegrini – e questo risultato è stato raggiunto anche grazie all’attenzione ai temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, che rappresentano strumenti ad alto potenziale per rendere fruibili in maniera semplice, comoda e intelligente i parcheggi. I pagamenti elettronici sono in continua crescita e hanno già superato la soglia di incidenza del 10% rispetto ai pagamenti in moneta. Abbiamo pertanto deciso di migliorare l’efficienza del servizio rendendo i parcometri ancora più smart”.

“L’inserimento della targa – continua Pellegrini – per quanto non sia una novità assoluta, essendo già presente in altre città, contribuisce in maniera sostanziale all’intero processo di digitalizzazione della sosta, in quanto consente la dematerializzazione del ticket, e soprattutto rappresenta un tassello fondamentale verso l’evoluzione a un sistema ‘targocentrico’, riscontrabile a livello nazionale solo in un numero ristretto di città altamente virtuose. In questo modello, i dati delle transazioni effettuate ai parcometri vengono inviati in tempo reale, insieme a quelli delle app, a un sistema centralizzato per verificarne la correttezza”.

Le novità non finiscono qui: “Nelle prossime settimane – anticipa Pellegrini – SSM affiancherà l’Amministrazione comunale adottando un’ulteriore innovazione per il monitoraggio della sosta e per garantire una equa e corretta fruizione degli spazi pubblici“. Il passaggio al nuovo e più evoluto modello di mobilità targocentrico riguarderà inizialmente il monitoraggio dinamico della sosta.

In un prossimo futuro, si estenderà a servizi ancora più evoluti, come le informazioni in tempo reale sull’occupazione dei posti e l’assistenza tecnologica ai cittadini per agevolare la ricerca dei parcheggi liberi. Una prima fase di testing inizierà già dalla prossima settimana attraverso l’utilizzo di un’auto elettrica dotata di videocamere in grado di rilevare in tempo reale lo stato delle soste.