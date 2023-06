Udine sotto le stelle inizia oggi.

La città si trasforma in un grande locale all’aperto grazie alla nuova edizione di Udine sotto le stelle, la manifestazione che consente a bar e ristoranti di occupare con tavolini e sedie le strade, chiuse al traffico per l’occasione.

L’evento, che era nato in periodo post pandemico per consentire alle attività di riprendersi dopo le restrizioni, è stato confermato dalla giunta De Toni, con alcune novità sui tempi, che saranno scaglionati nelle varie strade: i week end dell’evento, infatti, iniziano in via Manin, via Gemona, via Mercatovecchio e via Sarpi il venerdì, a partire da oggi, con la chiusura delle strade dalle 18 fino all’una di sabato e poi dalle 18 di sabato alla una di domenica (considerando comunque che ci saranno i tempi tecnici per sistemare barriere e attrezzature dalle 17.30 e fino alla 1.30) mentre a seguire toccherà a via Poscolle e Largo dei Pecile, con la festa che prenderà il via dalle 15 del sabato pomeriggio e fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì (con inizio allestimento alle 14.30 di sabato e disallestimento fino a mezzanotte e mezza del giorno successivo).

Quelle strade, quindi, saranno off limits per la auto: le transenne impediranno gli accessi, ma sarà sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso e ai frontisti che hanno un garage o un’area privata destinata alla sosta.

Udine sotto le stelle occuperà tutti i fine settimana di luglio e agosto: “Udine Sotto le Stelle – ha sottolineato il vicesindaco con delega alle attività produttive, Alessandro Venanzi -, è un’occasione straordinaria per valorizzare i nostri borghi, trasformandoli in autentici centri di attrazione per cittadini e turisti. Questa festa è in grado di creare un’atmosfera di convivialità e allegria che rende la nostra città ancora più affascinante. Già con l’edizione di quest’anno abbiamo cercato di modificare il format per renderlo ancora più attrattivo, favorendo la naturale evoluzione di una manifestazione nata nel periodo post-pandemico. Nell’idea della nostra amministrazione Udine Sotto le Stelle crescerà in questi anni arricchendosi non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche sotto l’aspetto degli eventi musicali e culturali“.