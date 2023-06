Colpito da un malore mentre pedala in bici, muore a 67 anni

L’uomo era in bici a Castions di Strada quando ha accusato un malore fatale.

Malore fatale in bici questa mattina per un uomo di 67 anni di età, nel territorio comunale di Castions di Strada. L’uomo stava pedalando in sella a una bicicletta lungo la ex provinciale 65 all’altezza del ponte sul Cormor, quando è stato colto dal malore rivelatosi fatale.

Inutili purtroppo le manovre salvavita praticate dal personale sanitario inviato sul posto dopo l’allertamento tramite Nue112. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.