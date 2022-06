Una nuova filiale per l’agenzia Pittilino: l’inaugurazione a Udine

La nuova filiale dell’agenzia Pittilino a Udine.

E’ stata inaugurata questa mattina a Udine in viale Volontari 3 la nuova filiale dell’Agenzia Pittilino, frutto della nuova partnership con Prexta.

“L’Agenzia Pittilino è l’esempio di quella capacità di guardare oltre che è propria dei nostri imprenditori – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, presente alla cerimonia – . Per questo è riuscita a crescere molto negli ultimi anni, non solo a Udine ma anche in altre province del Nordest. Un plauso va fatto al fondatore, Massimiliano Pittilino, per il percorso compiuto fin qui, ma anche per la volontà di non fermarsi e continuare a crescere”.

Prexta è una società del gruppo Mediolanum che si rivolge al pubblico delle famiglie consumatrici con una gamma completa di finanziamenti che include i prestiti personali, le soluzioni di consolidamento, oltre alla storica specializzazione nella cessione del quinto. La distribuzione avviene su tutto il territorio nazionale, tramite una rete commerciale che conta oggi oltre 400 professionisti, in prevalenza agenti in attività finanziaria.

“Il matrimonio con Prexta, parte del gruppo Mediolanum – ha aggiunto l’assessore – va nella direzione della crescita continua della Pittilino. Mediolanum, in questi anni, ha incarnato il modello della banca vicina alle persone, con grande professionalità, anche e soprattutto durante la pandemia. Il fatto di avere un’impresa del Friuli Venezia Giulia capace di siglare una partnership con questo grande gruppo ci riempie di soddisfazione”.

Nel suo intervento, che ha preceduto il taglio del nastro della nuova filiale, Bini ha sottolineato il forte radicamento sul territorio dell’Agenzia Pittilino, un valore a cui adesso si unisce la forza di un grande gruppo bancario nazionale, segno dell’attrattività del Friuli Venezia Giulia per chi fa impresa. Nel corso dell’inaugurazione, l’amministratore delegato di Prexta, Salvatore Ronzino, ha ribadito l’unione di valori che unisce il gruppo Mediolanum a Pittilino: vicinanza al cliente e attenzione per la consulenza. Da qui è nata la volontà di aprire un nuovo punto fisico a Udine, in controtendenza rispetto alle altre banche.

(Visited 12 times, 33 visits today)