Una nuova vineria al posto della storica edicola di Riva Bartolini

Nuova vineria in Riva Bartolini

A Udine, ha aperto una nuova attività: si tratta di una vineria, che ha trovato sede nei locali della storica edicola di Riva Bartolini (che comunque è rimasta).

L’enoteca e bottiglieria, aperta ufficialmente in occasione di Friuli Doc, è il secondo punto vendita della Wine Fashion di Buttrio, marchio nato nel 2017 che ora si sdoppia per proporre anche in centro città una selezione di vini, birre e liquori provenienti da tutto il mondo: “Proponiamo il vino non solo come alimento principe, ma come un bene fashion – è la filosofia del marchio, che si pone come una sorta di boutique degli alcolici -. Come un abito, così il vino è l’elemento di lusso che arricchisce le sensazioni e amplifica i nostri gusti, regalandoci così la possibilità di essere abbinato o vissuto singolarmente”.

La storica edicola che occupava quell’immobile non è però sparita: ha ridotto gli spazi, ma ha resistito ed è rimasta lì, punto di riferimento sopratutto per chi cerca e vuole leggere la stampa internazionale (dal New York Times, al Die Zeit).