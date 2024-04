Opportunità di lavoro in Friuli con i mercoledì del placement.

Nuove opportunità di lavoro in Friuli: il 17 aprile, alle 13.30, nell’aula Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine), nuovo appuntamento all’Università di Udine con il Mercoledì del placement. Una decina di realtà aziendali, no profit, associazioni ed enti pubblici incontreranno laureati e studenti del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Un’occasione per favorire l’incrocio tra domanda e offerta organizzata, ormai da una decina d’anni, dal Career center dell’Ateneo friulano. Fra le realtà presenti si segnalano Confapi Fvg, Federagit Friuli Venezia Giulia, Futura Coop Sociale, Oikos Ets, PromoTurismoFvg, Teach For Italy, Thesis associazione culturale e Umana.

Dopo le operazioni di accreditamento iniziali svolte dall’agenzia per il lavoro Umana, alle 14 ci saranno i saluti istituzionali. Seguiranno le presentazioni delle varie realtà. Alle 14.30 breve seminario dedicato a “La ricerca attiva del lavoro: metodi e strumenti efficaci“. Alle 15 partiranno i colloqui individuali e la consegna dei propri curriculum. Tutti gli interessati possono accreditarsi dal sito del Career center, www.uniud.it/careercenter. Sarà comunque possibile iscriversi direttamente sul posto.