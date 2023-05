Adunata degli Alpini, prolungato l’orario della musica a Udine

L’ordinanza del Comune di Udine sull’orario della musica.

Il Comune di Udine ha predisposto un’ordinanza sull’allietamento musicale nei locali della città, prolungando l’orario previsto fino all’una di notte per le serate di venerdì e sabato. Rimarrà invece il consueto stop di mezzanotte per le giornate di giovedì e domenica e, come previsto dalla normativa comunale, non sarà comunque possibile utilizzare impianti di amplificazione esterni.

“Abbiamo pensato fosse necessario ampliare l’orario dell’intrattenimento musicale per garantire agli esercenti della città di poter lavorare in condizioni ottimali durante questo grande evento – commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi – L’amministrazione comunale è al fianco delle attività, che sicuramente beneficeranno dell’Adunata degli Alpini dal punto di vista economico”.