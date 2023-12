Le iniziative del Natale a Paderno.

L’esposizione e la premiazione dei presepi realizzati dai ragazzi delle scuole, il primo raduno nazionale di tricicli under 6 e l’arrivo di Babbo Natale che, come da tradizione, ha regalato a tutti i bambini un simpatico dono. Sono queste alcune delle iniziative proposte dall’edizione numero 24 di Natale a Paderno, evento realizzato dalla Pro loco Paderno di Udine in collaborazione con commercianti, esercenti, artigiani, la Parrocchia di Sant’Andrea, l’Associazione Donatori di Sangue locale, l’associazione sportiva dilettantistica Ancona Calcio e l’Università della Terza Età.

“Un’iniziativa natalizia – ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, intervenuto durante l’inaugurazione – costantemente cresciuta negli anni che ha il pregio di rendere ulteriormente vivo e vivace il quartiere di Paderno e di rappresentare un importante momento di aggregazione per la comunità, confermato dalla notevole partecipazione anche quest’anno”.

Il presidente ha augurato buon Natale alle tante famiglie presenti, ai commercianti e ai volontari che si sono prodigati, come ogni anno, nell’organizzazione dell’evento: “agevolare e sostenere l’attività dei volontari deve essere una priorità delle istituzioni. Il Consiglio Regionale in questo vuole essere protagonista e, non a caso, la misura appena approvata all’unanimità in manovra finanziaria con la possibilità di concedere contributi alle associazioni da parte proprio del Consiglio ne è testimonianza“.