Il Palio studentesco stasera al Palamostre di Udine.

Giovedì pomeriggio l’improvvisa e amara sorpresa: un guasto all’impianto antincendio e la dichiarazione di inagibilità del Palamostre di Udine. E così, all’ultimo minuto, è saltata l’inaugurazione della 52esima edizione del Palio Studentesco.

Una battuta d’arresto per fortuna di breve durata: stasera, sabato 29 aprile, prenderà infatti il via la manifestazione che vede protagonisti sul palco gli studenti delle scuole superiori friulane. “Quando dicevamo “Il Palio non molla” non scherzavamo. L’energia e la forza di questa manifestazione, infatti, va oltre le mille difficoltà, siano esse di origine economica o organizzativa – ha commentato la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese -. Dopo l’ennesimo colpo di fulmine ricevuto il 27 aprile, quando a poche ore dall’inizio ci è stato comunicato che il Palamostre era inagibile, ci siamo immediatamente mossi mobilitando mari e monti affinché l’agibilità fosse ripristinata il prima possibile e il Palio potesse riprendere. E così, per fortuna, è stato: ieri pomeriggio siamo potuti finalmente entrare per le prove dei ragazzi (le uniche in teatro prima della messa in scena) che calcheranno il palcoscenico stasera”.

La manifestazione sarà quindi inaugurata stasera, sabato 29 aprile al consueto orario delle 20.45 con il programma originario, ovvero Gruppo teatrale interscolastico M.a.d. (minacciosi ma dormendo) dell’Isis Magrini di Gemona e, a seguire, i The Global Theater del liceo classico Stellini di Udine. Gli spettacoli, invece, che avrebbero dovuto svolgersi il 27 aprile, ovvero “Gruppo Azzurra” e Copernidrama del Liceo scientifico Copernico di Udine, saranno proposti domenica 30 a partire dalle 19.30.

“Un orario d’inizio insolito rispetto a tutti quelli del cartellone – ha concluso Pergolese – perché abbiamo voluto assecondare il desiderio di un’attrice che proprio domenica aveva organizzato la sua festa di compleanno. Un augurio di buon compleanno a lei, dunque, e un in bocca al lupo a tutti i partecipanti al Palio”.