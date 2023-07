Il palasport Benedetti di Udine

Il palasport “Benedetti” di via Marangoni a Udine, storico tempio di basket, pugilato e arti marziali friulane, realizzato alla fine degli anni ‘50, sarà a breve interessato da diversi interventi di riqualificazione. Il primo, imminente, riguarda il rifacimento degli spogliatoi del basket e dei relativi impianti. Una manutenzione straordinaria di cui si occuperà la società che gestisce l’impianto, l’ASD Laipacco Basket, che ha già presentato al Comune un progetto a firma dell’ingegner Giovanni Piccin.

I fondi, un totale di 72.000 euro, sono parte a carico della Regione grazie ad un bando datato 2021, e parte a carico dell’associazione. Si tratta di un primo lotto di interventi che riguarderanno l’area spogliatoi e servizi del palazzetto. I lavori, che dovrebbero essere completati entro agosto 2023, in anticipo rispetto all’inizio della stagione sportiva, prevedono la redistribuzione degli spazi spogliatoio per la realizzazione di tre spogliatoi, due per gli atleti e uno per gli arbitri. Verranno sostituite le porte e verrà posata anche una nuova pavimentazione in gres antisdrucciolo. Anche gli impianti elettrico e di climatizzazione saranno sostituiti, in particolare sarà installato un nuovo impianto a pompa di calore a basso impatto ambientale.

L’assessora allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan commenta: “Il Palasport Benedetti è un palazzetto che ospita 7 associazioni che vantano una storia importante nel panorama sportivo udinese e che costituiscono presidi educativi e sociali preziosi oltre che essere fonte di orgoglio cittadino per i successi agonistici che ottengono. Necessita però di alcuni interventi che ne garantiscano la piena efficienza. Gli interventi in questione renderanno di nuovo funzionali gli spogliatoi e le altre aree dell’impianto che saranno interessate dai lavori. Tutto ciò seguendo dei criteri di sostenibilità ambientale e sicurezza del cittadino che sono al centro dell’attenzione di questa amministrazione”.

L’impianto sportivo sarà infatti interessato da ulteriori realizzazioni. In particolare verranno completamente sostituiti i parapetti a struttura metallica dell’impianto, risultati non a norma. Secondo le prove di carico che sono state condotte per verificare l’efficacia della tenuta dei parapetti degli spalti, è stato evidenziato come i montanti non sopportassero al meglio lo stress dei test. È stato approvato il progetto definitivo dell’intervento, del valore di 185.000 euro, che verrà finanziato direttamente dal Comune di Udine e che presto vedrà la pubblicazione del bando di gara. Verranno rinforzati o sostituiti i parapetti degli spalti sul campo di gioco principale, quelli sul ring e della ginnastica artistica, delle due scale per salire al primo piano, delle tre scale per salire al secondo piano, delle scale d’emergenza esterne.