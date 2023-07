Si rifanno le piazze di Bannia e Praturlone di Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi nelle piazze di Bannia e Praturlone. Gli interventi, del valore complessivo di 30 mila euro, sono finanziati con un contributo statale assegnato al Comune di Fiume Veneto.

“I lavori in questione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – sono orientati alla sistemazione, riparazione e messa in sicurezza delle pavimentazioni esterne che in entrambe le zone presentano danneggiamenti e rotture con rischio di inciampo per i pedoni. Il primo intervento è relativo all’area circostante la chiesa di Bannia e prevede la sostituzione delle lastre di pietra di Luserna con fasce di decoro in marmo bianco, la sistemazione delle fugature e sigillature e il rifacimento della pavimentazione nei punti più danneggiati. Saranno rimosse e riposizionate anche le lastre in cemento con le indicazioni tattili per gli ipovedenti”.

Il secondo intervento è la porzione di piazza San Giacomo a Praturlone più vicina alla strada. Verrà rifatta la pavimentazione in porfido rovinata dal transito veicolare e sollevata dalle radici degli alberi, in particolare in prossimità del monumento ai caduti di Malga Bala. Queste manutenzioni rappresentano il secondo stralcio di lavori di sistemazione dei marciapiedi comunali, dopo quelli realizzati lo scorso autunno in piazza a Cimpello, in un parcheggio pubblico di viale della Repubblica e in via Ermacora, sempre nel capoluogo.