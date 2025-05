Iniziativa speciale alla palestra The Peach Maker:  abbonamenti ‘rottamati’ e lezioni gratis

È un’ iniziativa del tutto sorprendente quella ideata da Nadine Pierdominici, titolare della palestra The Peach Maker in Via Mentana a Udine, che ha scelto di ‘rottamare’ i vecchi abbonamenti in disuso e tramutarli in lezioni gratuite. Sono molte infatti le persone che in questo periodo si iscrivono in palestra in vista dell’estate: molte di loro, però, si ritrovano tra le mani vecchi abbonamenti già scaduti o utilizzati in maniera parziale e per questo non più validi. Proprio per questo motivo, Nadine ha ideato una promozione valida fino al 30 giugno: il rimborso degli abbonamenti inutilizzati verranno tramutati in lezioni gratuite, fino ad una cifra massima di trecento euro. Vediamo come.



Nadine, parlaci di questa sorprendente iniziativa. Cosa intendi per ‘rottamare’ i vecchi abbonamenti? Esiste la posso di ripartire con il piede giusto?



Sì, e il momento giusto è adesso! The Peach Maker ha attivato una promozione esclusiva valida fino al 30 giugno: rottamiamo il tuo abbonamento in palestra o il pacchetto di personal training che non ha funzionato, fino a un massimo di 300 euro. In pratica, ti rimborsiamo quel valore sotto forma di lezioni personalizzate con le nostre personal trainer certificate. Molte persone hanno investito tempo e soldi senza ottenere i risultati che cercavano, ma adesso possono ripartire con un metodo davvero efficace, costruito su misura per ognuna di loro.



In questo periodo c’è un boom di iscrizioni in palestra, soprattutto da parte delle donne. Cosa ne pensa di questo fenomeno?



È un classico: con l’arrivo dell’estate, tante donne si iscrivono in palestra spinte dalla voglia di rimettersi in forma. È bello vedere tanto entusiasmo, ma spesso manca una guida personalizzata, e così si rischia di investire tempo ed energie senza ottenere i risultati sperati.



Perché un programma standard non è sufficiente per ottenere risultati estetici concreti?



Perché ogni corpo è diverso. Un programma generico non tiene conto di elementi fondamentali come età, livello di partenza, composizione corporea o obiettivi specifici. Il lavoro personalizzato invece permette di essere più efficaci e mirati, ottenendo risultati più visibili e duraturi in meno tempo.



Che differenza c’è tra un istruttore di sala e un personal trainer? Non sono la stessa cosa?



No, e questa è una distinzione importante. L’istruttore in sala è lì per supervisionare e dare supporto a tutti, ma segue decine di persone contemporaneamente. Il personal trainer, invece, lavora esclusivamente con te: ti osserva, ti corregge, costruisce un programma su misura e lo adatta passo dopo passo. È un rapporto uno a uno che fa davvero la differenza, soprattutto quando si hanno obiettivi estetici precisi in tempi limitati.



Quanto conta davvero la figura del personal trainer certificato?



Conta moltissimo. Un personal trainer qualificato non si limita a farti sudare, ma ti guida, ti educa al movimento e ti accompagna lungo un percorso realistico e sostenibile. Non si tratta solo di esercizi, ma di un lavoro su misura, pensato per portare risultati veri e migliorare la qualità della tua vita.



Ci sono rischi nel seguire allenamenti trovati online o su social come TikTok o Instagram?



Si, purtroppo. Gli allenamenti “virali” sono spesso generalizzati, non adatti al proprio livello e talvolta anche eseguiti male. Allenarsi in modo sbagliato può portare non solo a zero risultati, ma anche a dolori, squilibri posturali o veri e propri infortuni. Sui social vedi il “cosa fare”, ma nessuno ti spiega come farlo per te.



Quanto tempo ci vuole realisticamente per vedere dei cambiamenti fisici?



I primi cambiamenti, se il programma è ben costruito, possono arrivare già dopo 3-4 settimane, ma risultati visibili e stabili richiedono almeno 8-12 settimane. Con un percorso su misura si può lavorare molto meglio, anche ottimizzando i tempi in base alla disponibilità di ciascuna.



Quindi “in forma per l’estate” non è un’utopia?



Assolutamente no, ma va affrontato con intelligenza e realismo. Serve un metodo, costanza e una guida esperta. Con un personal trainer certificato puoi davvero fare la differenza in pochi mesi. E poi, perché fermarsi all’estate? La forma fisica è un investimento su se stesse, tutto l’anno.



Grazie infinite Nadine, per la maniera semplice e dettagliata con la quale spieghi dei concetti fondamentali per il benessere non solo fisico ma anche psicologico delle persone che si avvicinano ad un’ educazione sana e concreta del proprio fisico.



Nadine Pierdominici

Personal trainer per donne

Centro fitness “The Peach Maker”

Via Mentana, 5

Udine

Contatti: 331/8357232