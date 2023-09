I pass rosa per genitori e donne in gravidanza.

Parcheggio gratis, per due ore, per le donne in gravidanza e i genitori con bambini fino ai due anni: è il provvedimento a misura di famiglia che il Comune di Udine aveva annunciato e che ora trova concretezza con la consegna, oggi 14 settembre, del primo pass rosa.

Si tratta di un contrassegno rilasciato dal Municipio a mamme o papà di bimbi piccoli e alla donne in attesa, residenti in città, che permetterà di posteggiare per 2 ore negli stalli riservati, con uso di disco orario. Un modo per promuovere una politica a sostegno delle famiglie, nell’ambito di una mobilità sostenibile e agevole per le madri in stato di gravidanza e nuclei con figli piccoli, il cui spostamento può andare incontro a oggettivi ostacoli come il traffico e la mancanza di parcheggio.

“L’obiettivo di rendere Udine una città inclusiva a 360 gradi – ha detto il vicesindaco Alessandro Venanzi -, passa anche attraverso iniziative di questo tipo, che mettono in condizione le madri e le famiglie non solo di vivere la città e tutti i suoi servizi con i giusti supporti forniti dall’amministrazione, ma soprattutto senza essere penalizzate dalla propria situazione”.

Possono fare richiesta per il pass le donne in stato di gravidanza attestato da certificato del medico competente e i genitori di bambine e bambini di età inferiore a 2 anni, residenti nel Comune di Udine. Il permesso è valido fino a un mese dopo il parto nel caso di permesso rilasciato per donne in stato di gravidanza, fino al compimento del secondo anno d’età della figlia o del figlio per i genitori.

Sono in fase di realizzazione 60 stalli per la sosta riservata alle cittadine e ai cittadini che hanno ottenuto il permesso – circa la metà sono stati già realizzati – per una copertura pressoché totale delle zone più trafficate del centro storico e delle vie di collegamento con gli altri quartieri. La modulistica che contiene il regolamento e il testo della domanda da compilare è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Udine e presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale.

“Gli stalli sono in fase di realizzazione, siamo a metà del numero totale previsto – ha spiegato l’assessore alla mobilità, Ivano Marchiol -, e copriranno un’area molto vasta intorno al centro storico per offrire questo servizio. Come amministrazione, riteniamo che una mobilità sostenibile e inclusiva si costruisca con una gestione equilibrata dello spazio urbano che presti particolare attenzione ai bisogni delle persone in tutte le loro condizioni e momenti della vita”.