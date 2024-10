Partita Italia-Israele, piano sicurezza: strade bloccate e stadio blindato

I provvedimenti sulla viabilità per la partita Italia-Israele.

Una partita di calcio che ha assunto connotati politici: prima la querelle sul patrocinio, poi quando arrivato anche quello del Comune di Udine, inizialmente negato; ora, con l’approssimarsi della data del match, con la comparsa di striscioni e scritte in città; a questo si aggiunge l’annunciata manifestazione pro Palestina: insomma, la partita Italia-Israele di Nations League è una gatta da pelare, dal punto di vista della sicurezza.

La sfida sul campo si giocherà a porte aperte, ma per l’occasione sono stati potenziati i controlli: saranno 450 gli steward che saranno impegnati a controllare le persone che entreranno nello stadio, lunedì 14 ottobre. Stadio, che, tra l’altro, sarà zona off limits già da domenica.

Venerdì sera erano già state installate alcune barriere attorno all’area, ma è dal 13 ottobre che entrerà in vigore l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Eros Del Longo, che istituisce il divieto di transito nell’area dell’impianto sportivo.

L’ordinanza per lo stadio.

In particolare, dalle 7 di domenica 13 fino alle 12 di martedì 15 ottobre, in via Candolini, nel tratto compreso tra via Candonio (cimitero dei Rizzi) e via Bottecchia (dopo il primo ingresso del parcheggio Sud), ci sarà il divieto di transito eccetto autorizzati.

All’intersezione tra via Candonio e Candolini, l’obbligo di proseguire dritto lungo via Candonio per chi proviene dalla Fiera mentre su via Bottecchia (incrocio con via Candolini) l’obbligo di svolta a sinistra eccetto autorizzati e Parcheggio Sud verso viale Dello Sport.

Divieto di transito anche su viale Dello Sport all’intersezione con via Sagrado; su quest’ultima, all’incrocio sarà indicato l’obbligo di andare dritti e poi di svoltare a sinistra verso est. Infine, sarà istituito il divieto di sosta in via Candolini, via Bottecchia, viale dell’Emigrazione, via Candonio, via Mainero, via Foni via Frossi, nonché le bretelle di ingresso ed uscita della tangenziale.

Alcune limitazioni saranno in vigore anche in centro città: dalla mezzanotte di domenica 13 ottobre alle 24 di lunedì 14, infatti, saranno vietati il transito (eccetto frontisti e autorizzati) e la fermata (eccetto autorizzati) per ogni categoria di veicoli lungo via Luigi Moretti mentre in via Muratti Moretti sarà vietata la fermata: la sosta sarà consentita ai soli mezzi della Polizia, sintomo di un più che probabile aumento della presenza di forze dell’ordine in città. Il parcheggio Moretti sarà accessibile solo da Piazzale XXVI Luglio.

La manifestazione pro Palestina.

Nel pomeriggio del 14, prima della partita, è previsto un corteo pro Palestina che partirà da Piazza della Repubblica, attorno alle 17, con approdo in Piazza XX Settembre dove si terranno i discorsi. Previste migliaia di persone, data l’adesione di un’ottantina di gruppi e associazioni, anche da fuori Friuli.